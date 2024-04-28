德教育部长敦促德国大学审查与中国的合作项目

鉴于接连发生涉嫌为中国情报机构从事间谍活动的德国人被逮捕的事件，德国教育部长施塔克-瓦青格呼吁德国大学审查与中国的合作项目。

（德国之声中文网）德国教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）在接受德国《经济周刊》采访时表示，"三名德国人因涉嫌间谍活动被捕再次清楚地表明，我们在与中国打交道时绝不能天真。"这位自民党政治家说：""我们需要更谨慎地权衡合作的风险和收益，尤其是在科学界和大学里。 这包括审查现有的合作关系。"

一周前，一对已婚夫妇和另一名男子在德国西部城市杜塞尔多夫和巴特洪堡被捕，罪名是涉嫌收集军事技术信息并将其传递给中国特工部门。据报道，这三人都在科学研究领域工作。德国检方称，嫌疑人被捕时正在就可能有助于扩大中国海军战斗力的研究项目进行谈判。其中，现年72岁的嫌疑人Herwig G.此前担任咨询公司Innovative Dragon Ltd.的技术总监。检方怀疑，Herwig G.以这家咨询公司作为媒介，与德国科研领域的人士建立联系并开展合作。《莱茵邮报》披露指出，Herwig G.显然和杜伊斯堡-埃森大学有着良好关系，且多次参加汽车业的专业会议。《南德意志报》报道，Innovative Dragon Ltd.咨询公司与"德国一所大学"签订了进行技术转移的合作协议；协议中包括为一家中国合同商准备的一份关于机械部件技术水平的研究报告。这些部件对于大功率船舶发动机（例如作战舰艇）的运行也非常重要，而中国合同商的背后其实是中国情报部门的雇员。

专访：中国间谍在德国也很活跃 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

施塔克-瓦青格向《经济周刊》表示，只有"对德国和欧洲有明显附加值"的项目才应获得支持。 她提到应对气候变化。

施塔克-瓦青格也谈到，在德国，学术自由受宪法保护，"但这也意味着大学和研究机构肩负责任。" 她说："我们将与有关当局一起继续加强大学和研究机构的信息和敏感度，同时继续支持扩大独立的有关中国的专业知识。"

几天前，德国司法系统还宣布逮捕了一名涉嫌充当中国特工的华裔德国人Jian G.。此人担任极右翼党派选项党(AfD)德国议员马克西米利安·克拉(Maximilian Krah)的助理。自从克拉2019年成为欧洲议会议员后Jian G.就一直在布鲁塞尔为克拉工作。Jian G被指控与中国情报部门共享有关欧洲议会的信息，并在德国监视反共人士。

中国外交部发言人汪文斌4月23日在例行记者会上坚称，近期所谓"中国在欧洲的间谍活动"的报道都属于炒作，意在抹黑打压中国，"所谓' 中国间谍威胁论'完全是无中生有，是恶意诋毁。"

（德新社等）

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