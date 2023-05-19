 德教师协会主席：小学应取缔英语课 | 德国新闻 | DW | 10.06.2023

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德国新闻

德教师协会主席：小学应取缔英语课

德国教师协会主席认为，小学生应该专注于德语和数学科目，而不是英语。他发布这番表态之前，国际小学阅读调查IGLU公布了测试结果，其中显示，与许多其他国家同龄人相比，德国小学生的表现差强人意。

四分之一的德国四年级学生不能完成正常阅读

四分之一的德国四年级学生不能完成正常阅读

（德国之声中文网）德国教师协会主席迈丁格（Heinz-Peter Meidinger）认为，德国小学应该取消英语课，老师应该拿这个课程段用于提高孩子的德语阅读和数学能力。

本周五（6月9日）接受德广联ARD采访时候指出，把英语课作为小学的重点科目是错误的设置。"我们认为，英语课可有可无的，可以把教学重点放在阅读课等等上面……小学教育，我们必须更加关注一些基础知识，比如阅读、写作和算术"。

德国教师协会主席迈丁格

德国教师协会主席迈丁格

这个建议从何而来？

迈丁格的表态是在上个月国际小学阅读调查（IGLU）之后提出的。测试结果显示，与许多其他国家的同龄人相比，德国小学生的表现差强人意。四分之一的德国四年级学生不能完成正常阅读

去年四年级学生中进行的另一项测试教育趋势报告IQB结果显示，儿童的数学和语文能力明显恶化。迈丁格说，在某些情况下可以保留小学生的英语课。然而，他认为，在70%至90%的学生有移民背景、几乎没有足够德语水平的学校，注重德语而不是英语更有意义。

延伸阅读: 如果讲一口纯正的“德式英语” ？

(法新社，德新社)

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