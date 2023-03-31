德政商界吁俄乌和谈 乌大使：开愚人节玩笑？

（德国之声中文网）俄乌战争自去年二月开战以来已经进行了一年多，德国近日有多名前社民党人和工会成员呼吁总理肖尔茨，为调停乌克兰战争做出进一步的努力。周六（4月1日）这些人士在一封于《法兰克福评论报》和《柏林报》发表的公开信中写到，这场战争已经变成了「一场只有失败者的血腥僵持战」。

公开信强调，尽一切努力迅速实现停火是目前至关重要的事情，「停止俄罗斯的侵略战争，并找到谈判的途径。」信件同时提到，应该透过缓和政策解决纷争，「我们大部分公民不希望看到暴力无限循环，我们需要外交和和平的语言，而不是以军事做为主导。」

「和平呼吁不是愚人节的玩笑」

此言论引起乌克兰驻柏林大使马克耶夫（Oleksii Makeiev）的不满，他尖锐地批评了这些昔日社民党高层政治家和工会成员关于俄乌之间进行和平谈判的呼吁。马克耶夫指出：「这种和平呼吁不是愚人节的玩笑。这显现出一种对无数俄罗斯侵略受害者的纯粹的犬儒主义。」他说，这么做只有一个目的，即掩盖俄罗斯的罪行，同时也掩盖了俄罗斯政权的责任。他认为，鉴于俄罗斯对乌克兰的「野蛮侵略战争」，唯一可行的和平呼吁是：「普京先生，马上从整个乌克兰领土上撤出你的军队！」

要求德法合作说服他国

这项名为「实现和平！」（Frieden Schaffen!）的呼吁由历史学家、已故总理德国威利·勃兰特（Willy Brandt）的儿子彼得·勃兰特（Peter Brandt）与德国工会联合会（DGB）前负责人霍夫曼（Reiner Hoffmann）、前社民党议员穆勒（Michael Müller）以及国际和平局专家布劳恩（Reiner Braun）等人共同发起。它呼吁社民党籍的总理肖尔茨与法国合作，说服巴西、中国、印度和印尼等国进行调解，以便迅速达成俄乌停火。

大约有200人签署了此份呼吁书，其中包括了前社民党政治人物、学界专家、工会成员和媒体人士等。他们对于俄乌战争的共同诉求是：停火、谈判并达成共同安全。从欧洲过去的缓和政策中汲取经验，以迅速结束战争，在欧洲建立新的和平与安全架构。

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（德新社等）

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