德排外政党盯上香港政治难民

(德国之声中文网) 德国联邦议会网站本周公布了一份收录于5月18日的文件，德国选项党(AfD)联邦议会党团在这份文件中向德国联邦政府就"针对中国香港特别行政区的难民政策"发起质询。德国选项党希望获知，在2016年2月的旺角骚乱后，究竟有多少香港人获得了在德政治避难权、多少人的避难请求因何原因被拒。

在这份质询文件的背景陈述中，德国选项党还写道："香港民主派在当地组织主要针对《国安法》的示威抗议行动"，"至少在黄台仰这一起案例中，当事人及其'本土民主前线'组织曾经明确支持在政治争端中使用暴力，而黄台仰已经在德国获得避难权"。

德国选项党在质询文件中由此问道："德国联邦政府是否在原则上对支持暴力斗争的外国反对派组织及其申请德国政治避难的成员进行评估？如果有，又是以何种标准进行？"该政党进一步询问："德国联邦政府是否知道'本土民主前线'这个组织？如果知道，是否已经就该组织的目标和支持暴力的姿态形成了自己的立场？"

旅德港人驳斥AfD"卑鄙煽动仇外"

旅居德国的香港留学生邝颂晴对德国选项党的此份质询进行了强烈批驳。她在德国《世界报》的专栏评论中指责德国选项党是在对香港民主派进行"受害者污名化"，认为该党正在"残忍且卑鄙地"利用流亡港人来煽动仇外情绪。

旅居德国的香港留学生邝颂晴

德国选项党的质询文件还提到了一个旨在帮助流亡港人申请德国等欧洲国家政治避难权的组织，并指责名为"避风驿"的该组织"向欧洲国家施压"，以便积极推动港人移民。德国选项党询问德国联邦政府："'避风驿'推荐香港民运人士流亡德国以及欧洲，而非距离更近的澳大利亚或日本，联邦政府如何看待此事？该组织是否增强了港人前来德国避难的意愿？联邦政府是否意识到，'避风驿'这样的组织，也有可能提升其他国家的反对派人士前来德国政治避难的意愿？"

香港留学生邝颂晴在专栏评论中认为，右翼民粹党派德国选项党能问出这样的问题，证明了其在国际政治议题上的无知；"不论是'本土民主前线'还是'避风驿'，都不是鼓励人们前来德国的旅行社。政治避难是想要逃离香港人士的最后出路。"邝颂晴指出，通常，海外港人社团倾向于先使用其他办法，从而让海外港人能为当地社会做出一定贡献，"而政治避难申请者是因为北京的压迫而急需人道援助。我们香港人不是为了出国旅行、拓展视野才背井离乡的。"

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