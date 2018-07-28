 德拟收紧外资并购审核 专家：矛头指向中国 | 经济纵横 | DW | 08.08.2018

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经济纵横

德拟收紧外资并购审核 专家：矛头指向中国

德国联邦经济部有意进一步收紧针对外资在德收购的审核。一些智库专家称，正在酝酿的新法规毫无疑问就是针对中国。

Deutschland Neue deutsch-dänische Umspannanlage in Bentwisch (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

中国国家电网SGCC被阻止进入德国电网运营商50Hertz

(德国之声中文网) 德国经济研究所所长许特(Michael Hüther)周三(8月8日)在接受德意志电台采访时指出，作为经济学家，他原本是质疑政府干预市场投资行为的；然而，来自中国的针对性投资则有可能威胁到德国的经济优势。他认为，中国企业在德国的投资总是有着战略考量，而且两国之间存在着不对等：德国投资者在中国市场的并购难度要大得多。"长期以来，德国人都以为，随着中国的开放，局势会逐渐平衡。但是现在大家已经抛弃了这种天真幻想。"

许特还说，投资不受限制存在一个前提，即投资者是出于经济考量而非政治考量。他认为，中国资本对德国工业数字化等关键行业的针对性投资将对德国的宏观经济运行造成一定的损害。

根据德国联邦经济部的一份法律草案，今后外资在德收购企业，凡是外资股东投票权超过15%者，都会受到德国政府方面的交易审核。而目前的审核门槛还是25%。联邦政府强调，收紧投资审核机制是出于国家安全考量。

Deutschland Berlin Flüchtlinge und Arbeitsmarkt Michael Hüther (DW/H. Kiesel)

德国经济研究所所长许特(Michael Hüther)

尽管德国政府并没有指出这部法律草案是否针对某一特定国家，但是许特认为，新规定毫无疑问是针对中国的。他指出，尽管美国总统特朗普也想让经济按照自己想像的方式去运行，但是美国企业的投资行为并没有明显的政治关联，华盛顿还远远没有达到直接引导投资方向的程度。

德国墨卡托中国研究中心(MERICS)欧洲对华政策研究室主任韦登菲尔德（Jan Weidenfeld）则在接受德国《商报》采访时指出，中国方面对德国企业的高科技有着特别浓厚的兴趣。他也认为，德国经济部有意调低外资并购审核门槛是正确的做法。"中国人之前总是很巧妙地避免达到25%的股东投票权。"

韦登菲尔德注意到，中欧之间的投资互动在 2014年后已经发生了质变。从前，欧洲在华投资远远超过中国在欧洲的投资，但是到了2017年，后者已经比前者高出了3倍。而"中国制造2025"战略，也显示出中国对高科技有着特别浓厚的兴趣。

他同时也指出，相比加强对外资的审核，欧洲各国政府也应该采用一些避免直接干预市场的手段。比如可以成立一个欧洲投资基金，在必要时出资参与竞标收购，确保某些重点企业掌握在欧洲人手中。

文山/苗子/(德意志电台、商报)

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