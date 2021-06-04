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Deutsche Bank，是一家跨国银行，总部位于德国美茵河畔法兰克福，德国最大的私有银行。
早在1870年成立于德国柏林，是一家私人拥有的股份公司，是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一。德意志银行连续数年是德国乃至欧洲盈利最佳的银行。不过由于涉及风险基金和房地产等项目，德意志银行也一度陷入批评浪潮，被指只顾利益不负责任。
尽管人们对中国政府加强控制表示担忧，但是香港作为中国金融门户的独特地位没有改变。高盛集、花旗、瑞银等国际金融集团都忙着在香港招兵买马。
特朗普的地产开发生意虽然屡遭失败，为何总能化险为夷？《纽约时报》根据特朗普的税务记录披露，特朗普拖欠德意志银行高达数亿美元的贷款，最后竟然不了了之。
逾2万亿美元黑钱在全球金融体系中流动，其中1.3万亿美元经过德意志银行，汇丰也被揭协助庞氏骗局。为何银行多次被开巨额罚单，还不断参与非法资金转帐？
不管有多肮脏，只要赚钱就行。这显然是德意志银行直到最近的行动指南。德国之声评论员Henrik Böhme认为，该行所作的解释尝试毫无用处。
德国最大私营金融企业——德意志银行新获一个大股东，股市振奋。新股东是总部位于美国洛杉矶的投资公司——资本集团（Capital Group）。由此，德银董事长泽温更可坚定改组银行的信心了。
前德国社民党主席、联邦政府副总理、外长加布里尔将有一新职务：他被提名填补德意志银行董事会中的一个空缺。最后决定得由股东大会作出。
德意志银行为了在中国获得商业机会，而贿赂高管、聘用"关系户"。消息传出后，人们不禁会问：此类事情是否是在华经商的常态？德国企业在违规腐败方面究竟走的有多远？德国之声特此采访了长期从事企业合规咨询服务的业内人士哈泽尔伯格。
德意志银行在中国的不光彩行为，引发了德语报刊的口诛笔伐。《南德意志报》认为，德银在中国的人事策略可以用“拼爹”一词来概括。《总汇报》则愤恨地指出，干了那么多丑事的德银，如今遇到了灾祸，全是自找的。
德意志银行爆出丑闻：为了在中国市场获得先机和特权，德银可谓无所不用其极，其中包括向中国政要馈赠贵重礼物。《南德意志报》、《纽约时报》和西德意志广播电台披露的内幕，令人大跌眼镜。
今年第二季度德意志银行表现不佳早在预料之中。而现在，确切的数字显示，该行业务每况愈下。尽管如此，泽温行长仍对未来表乐观。
德意志银行制定了一项大刀阔斧的缩减计划。依照该计划，德银全球范围内五分之一的职位将被删减。德银希望，通过内部的重新整合，能够扭亏为盈，度过难关。
美国总统特朗普对德意志银行以及金融企业Capital One提起诉讼，试图以此阻止国会众议院对这两家机构的“传唤”。众议院要求两家机构提供与特朗普财政状况有关的文件。
对特朗普总统财务状况感兴趣的，并不只有美国国会。据报道，纽约检察机构已经迫使德意志银行交出了涉及特朗普总统的一些文件。
作为德国最大的商业银行，德意志银行在连续三年亏损后，终于在2018年不负众望，实现了盈利。不过，持有其股份的人也不要高兴得太早：分红并不会上调。
德意志银行在上个财政年度能够重新盈利了。这是该银行自2014年以来首次得以扭转亏损局面。而美国的竞争对手早就已经扭亏为盈。德意志银行面临着怎样的未来呢？
明年，德意志银行年满150岁。德国之声经济部编辑Henrik Böhme认为，即使目前局面稍复平静：这家银行状态堪怜，且短期内难有好转。
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