德语媒体：“拼爹”德银 遭灾活该

德意志银行在中国的不光彩行为，引发了德语报刊的口诛笔伐。《南德意志报》认为，德银在中国的人事策略可以用“拼爹”一词来概括。《总汇报》则愤恨地指出，干了那么多丑事的德银，如今遇到了灾祸，全是自找的。