德意志银行涉叙利亚总统家族洗钱案 办公室再遭突击检查

（德国之声中文网）周五（4月29日），来自德国联邦刑事警察局（BKA）和联邦金融监管局（BaFin）的人员对位于法兰克福金融中心的德意志银行总部办公室进行了突击检查。

尽管法律规定银行职员有义务立即报告可疑的洗钱行为，但是这家德国最大的银行已经因为此类案件多次传出丑闻。

德意志银行为什么又遭突击检查？

对于周五发生的突击检查，"鉴于调查仍在进行之中"，法兰克福检察院没有公布有关调查的详细背景。德意志银行在一份声明中说，突击检查与"可疑活动报告"有关，而这些活动银行已经进行了标识。声明还说，德意志银行正在配合接受调查。

德国《商报》（Handelsblatt）报道称，最新的案件涉及与叙利亚领导人阿萨德家族有关的交易。这起交易发生在若干年前，涉及阿萨德的叔父里法特·阿萨德。尽管他在德意志银行没有账户，但该银行仍以代理银行的身份处理交易并向阿萨德家族转钱。

法律规定，银行职员有义务立即报告可疑的洗钱行为 -- 特别是可能与犯罪或恐怖主义有关的融资活动。然而，根据《商报》报道，德意志银行直到去年才报告了这笔交易活动。

多次卷入洗钱丑闻

因为涉及巴拿马文件泄露的洗钱嫌疑活动，2018年12月和2019年9月，数十名官员曾两次突击检查德意志银行总部办公室。

随后，德意志银行被指控未能对潜在的洗钱交易做出标识，最终支付了数百万欧元的罚款，尽管未被提起刑事诉讼。据《法兰克福汇报》报道，周五的突击检查所涉及的人员比前两次"少得多"。

德意志银行在国外也面临审查。包括美国、丹麦、英国和爱沙尼亚在内的几个国家正在调查丹斯克银行通过其爱沙尼亚分行转移的可疑款项，这些款项总计达2000亿欧元，时间跨度从2007年到2015年。德意志银行是丹斯克银行的代理银行。

2019年，因为被指控卷入俄罗斯和中国的腐败交易，德意志银行先后同意支付美国证券交易委员会（SEC）1600万美元的罚款。

周五的突击检查导致德意志银行的股价当日暴跌3%，跌至每股9.34欧元。

（德新社、法新社、美联社)

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