德意志银行没有出路吗？

（德国之声中文网）任何看到以下这些数字的人，可能都会为德意志银行的命运深感担忧。花旗集团、富国银行、美国银行、高盛和摩根大通等美国各大银行本周公布的2018年利润将近1100亿美元。仅行业巨头摩根大通的利润就增加了三分之一以上，达到310亿美元 (270亿欧元)。相比之下, 德意志银行目前的市值只有150亿欧元。

对于一周后这家德国最大银行将公布的财务年终结算， 分析师们预计德意志银行上一年的盈余只有大约4亿欧元，是摩根大通仅用5个工作日就可获得的盈利。

不好的兆头

此前美国竞争对手曾经在债券、货币和大宗商品交易方面遇到了巨大困难, 这对德意志银行来说尤其被认为是一个不好的兆头。因为这恰恰是德意志银行可以赚钱的几个为数不多的领域。因此在去年的最后一个季度，德意志银行经历了自金融危机以来最糟糕的局面。

因此，尽管德意志银行去年盈利创记录，但其全年的营业额仍低于很多专家的预期。而摩根大通总裁杰米·戴蒙 (jamiedimon)则表示, 即使没有特朗普总统发起的税收改革, 摩根大通的利润也会创历史新高。

尽管其盈利与其美国竞争对手没有可比性，而且股价从2006年的100欧元左右大幅下跌到2018年的10欧元以下, 但德意志银行仍是欧洲最大和最具实力的金融机构之一。德意志银行首席执行官克里斯蒂安·泽温（Christian Sewing）最近在柏林举行的一次招待会上表示，德意志银行拥有很高的储备金, 能够控制开销、而且市场和信贷风险之低以往很少见。

此外，近年来德意志银行遇到的法律风险也大幅减少。此前银行曾因触犯法律被苛以巨额罚款。

充满自信

德意志银行首席执行官泽温说："我们要尽快消除因《巴拿马文件》引起的怀疑。"他强调指出，在丹斯克银行一案中，也没有证据表明德意志银行有任何不当行为。根据《巴拿马文件》的披露，丹斯克银行卷入洗钱丑闻。

泽温自信地表示："迄今为止我们是欧洲最大经济体中的最大银行，也是是世界上4大系统重要性银行之一。"不过他也表示，"系统重要性 "本身并不是一个质量标签, 甚至可能被视为一个具有威胁性的因素。

美国银行摩根大通将其德国竞争对手远远甩在后面

合并幻想推动股价上涨

泽温没有对德意志银行将与德国商业银行合并的猜测做出回应。周三 (1月16日) ，意志银行和德国商业银行在德国股市的表现愈发增加了这一猜测的可信程度。原因是德国《商报》报道说，因金融危机一直持有德国商业银行15% 股份的联邦政府正在幕后推动两家银行的合并。

彭博社 (bloomberg) 随后于当天下午报道称, 欧洲央行和联邦金融监管机构 (BaFin) 更希望德意志银行与一家欧洲信贷机构合并, 两家银行的股价随后稳步回升。德意志银行股价上涨 8.4%，升至8.11 欧元，创近5周来最高记录，成为达克斯上市企业中的最大的赢家。德国商业银行的股价上涨7.4%。

然而在这种股价大幅升值的情况下，可能人们更多的是希望快速赢利, 投资者并不相信这种合并有什么持久的意义。《商报》援引一位大股东的话说："原则上来说， 我们认为德意志银行和德国商业银行之间的合并目前既无必要, 也无意义。"周四（1月17日），股价很快又开始回落。

工会仍然持怀疑态度

对德国两家最重要银行的合并，德国银行职员工会也并不推崇。他们担心因此会大幅度削减工作岗位， 但同时工会也不期待银行的商业模式会因为合并而得以改观。

德国银行职员联盟负责人斯蒂芬·苏卡尔斯基（Stephan Szukalski）说："两家银行都有自己各自的问题"。合并不能解决这些问题，反而会导致问题更多。苏卡尔斯基说："合并后的银行需要很多年来清理内部存在的问题，其结果难以预料， 因此对员工、客户、股东以及纳税人来说都是最糟糕的解决方案。

但是根据内部人士的报告, 由于金融市场的发展导致自去年 1 2月以来银行的再融资成本大幅上升，而美国的竞争似乎又完全占据压倒性优势，因此 各方一致认为，未来 1 2个月内德意志银行"一定会发生些什么事情"，现在就要看看是什么事情？