 德意志银行：来自洛杉矶的巨额资金 | 经济纵横 | DW | 08.02.2020

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经济纵横

德意志银行：来自洛杉矶的巨额资金

德国最大私营金融企业——德意志银行新获一个大股东，股市振奋。新股东是总部位于美国洛杉矶的投资公司——资本集团（Capital Group）。由此，德银董事长泽温更可坚定改组银行的信心了。

USA - Deutsche Bank - New York (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

（德国之声中文网）年初时，《新苏黎世报》便曾指出，"德意志银行可离开重症病房了"。本周三（2月5日），来了"医生通知"：大投资商--资本集团收购德国的这家最大私家银行3.1%的股份。消息传出，德银股价随之大涨：至早晨10时，德银股值跃升4.5%；至11时，跨上14月来最高；最终以升幅12%收盘，轻松超过9欧元线，达到9.33欧元。

要知道，去年夏季时，这家遭受重挫的银行股指尚落至5.78欧元这一史上最低，全年揍蒂%，共损失57亿欧元。不过，今年以来，德银股指一路攀升，增幅达24%。

德银历史上最高股价于2007年创下，为92欧元。

Infografik - Kursverlauf der Deutsche Bank Aktie von 2007 bis 2020 - DE

图表：从2007年到2020年德意志银行的股价走势曲线

"我们很高兴"

德意志银行欢迎这个新的大股东。一名发言人强调，德银尤其欢迎资本集团这样的经验丰富、有高度可信赖度的投资人。资本集团一举成为德银目前6个最大股东之一。

德银董事长泽温（Christian Sewing）已指令改组本行，未来集中业务于企业和私人主顾，而减少参与风险大的投资银行业务。此外，加强对信贷交易的管理、完全终止第三方股票交易业务。为此，未来数年，该行将在全球范围裁减职员18000名。

资本集团自称拥有近2万亿美元资产。该投资公司过去曾在德银参股，但后来卖掉了所持股份。

凝炼/任琛（德新社）

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