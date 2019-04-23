德意志银行提交特朗普文档

（德国之声中文网）相关的报道称，德意志银行已经开始移交该银行同特朗普总统业务往来的文件。美国有线电视新闻网CNN和法新社援引知情者报道称，纽约州检察院已经接到了德意志银行提交的文件。

今年三月，纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）要求德意志银行提供特朗普公司的借贷文件，而在此前,相关的民事诉讼已经开启。CNN报道称，纽约州开展的调查涉及华盛顿的特朗普酒店以及迈阿密和芝加哥的另外两家酒店，还有收购一支橄榄球队的尝试。

《纽约时报》报道称，在相当长的时间内，德意志银行曾是同特朗普有业务往来的为数不多的银行之一。据称，特朗普出任总统时，他在德意志银行的债务已经高达3亿美元。

德意志银行保持缄默

德意志银行一直拒绝就相关的媒体问询置评。不过，此前该银行已经做过原则性表态："我们愿意配合官方发起的调查。"纽约检察院也不愿意就相关问询做出回应。

纽约检方对特朗普与德意志银行关系展开调查的同时，美国众议院也在调查此事。上周，国会情报事务委员会和财政监督委员会均要求德意志银行提交相关文件。特朗普同德意志银行的关系已有大约20年的历史。上世纪90年代，房地产商特朗普在亚特兰大经营的赌场和酒店纷纷破产，大多数银行都对陷入困境的特朗普退避三舍，而德意志银行则向特朗普提供了数亿美元的贷款。

事关"通俄门"？

民主党怀疑，德意志银行同特朗普阵营的"通俄门"丑闻也有关联。现在担任财政委员会主席的国会议员沃特斯（Maxine Waters）早在2017年5月就曾致函德意志银行，表明她怀疑德意志银行提供给特里普家族的贷款，要么是由俄罗斯政府提供担保，要么存在其他俄罗斯背景。众议院情报事务委员会主席谢夫（Adam Schiff）也认为，德意志银行显然是调查特朗普公司疑似洗钱行为的"重要环节。"

过去几年来，因多次卷入洗钱丑闻，德意志银行面临着巨大压力。2017年初，德意志银行同意向美国和英国的金融监管机构支付六亿三千万美元，因为该银行没有对来自俄罗斯的不明资金进行必要的审核。

达扬 / 凝炼 （德新社，法新社）