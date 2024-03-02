德意志银行拟向中国房企世茂提清算诉讼

（德国之声中文网）路透社周五（3月1日）引述两名知情人士报道，德意志银行准备在香港向上海房地产开发商世茂提出清算诉讼，后者正努力进行债务重组。

世茂曾是中国排名前20的开发商。经过一年半的谈判，世茂集团于去年12月向债权人提交了一份重组计划。但知情人士透露，德意志银行未接受该计划，并计划于3月4日提交清算申请。

德意志银行拒绝对此置评，世茂也未回应路透社的询问。总部位于上海的世茂是中国出现境外债券违约状况的众多房地产公司之一。2022年7月，世茂未能偿还到期的10亿美元债券，价值117亿美元的外债全数违约。

其中一位消息人士称，德意志银行给世茂的贷款与私人美元债券有关。路透社无法得知美元债券的确切数量。

路透社指出，如果德意志银行最终决定提出清算诉讼，将是自2021年中国房地产开发商陷入债务危机以来，罕见的有大型外国金融机构向中国房企提清算诉讼。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 房企接连爆雷 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 恒大资不抵债 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



中国房地产业自2021年便陷入危机。当时中国当局加强监管，建筑业由债务推动的繁荣景象戛然而止。据路透社估算，至少有10家中国开发商在香港和其他地方提交破产申请。香港高等法院一月勒令负债最高的中国房地产巨头恒大清盘。

此外，中国最大房地产开发商碧桂园也可能步上恒大后尘。本周，碧桂园债权人向香港法院提出清盘呈请。

在中国政府采取一系列支持措施努力重振房地产业之际，针对开发商的清盘申请增加可能加剧购房者对房地产公司前景的担忧。

（路透社）

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