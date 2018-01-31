德意志银行再度被搜查

（德国之声中文网）搜查人员们早晨时分现身：共170人。他们行动迅速，在德意志银行的6个部门展开搜查，没收大量文字的或电子形式的经营文件。在位于法兰克福的银行总部大楼前，一度出现多达10辆联邦警察车，另有多辆蓝光闪烁的便衣车。

至少有两名该行雇员被怀疑，帮助顾客在避税天堂-所谓的离岸中心-开设公司"洗钱"。所洗金钱中有刑事犯罪所得，转汇至德意志银行帐号。这两名嫌疑人士，以及其他责任人-目前尚未确认身份-受到指控，未报告可疑的洗钱交易。法兰克福检察院相信，在相关经营关系建立之初便已存在足够要点，让人怀疑当事者意在洗钱。

《离岸--泄露》、《巴拿马文件》

只需了解一下这一疑似丑闻的规模，人们便会清楚，所涉及的绝非小打小闹行为。仅2016年，一家设在英国维京群岛上的德意志银行属下公司就有900主顾，涉及资金3.11亿欧元。维京群岛乃是出名的"税收天堂"。

依据相关法律，一旦怀疑主顾意欲洗白来自刑事犯罪营生或与资助恐怖主义有染的金钱，则不论其数量多少，银行工作人员均有责任立即报告。根据调查人员提供的信息，对德意志银行雇员的怀疑产生于联邦刑事局对俗称的《离岸--泄露》（Offshore-Leaks）和《巴拿马文件》的评估。《巴拿马文件》在先被人传给记者，2016年年初公布。文件中包括的巴拿马律师事务所莫萨克·丰塞卡（Mossack Fonseca）文档含有皮包公司业务信息。

观看视频 02:53 直播 02:53 分钟 德意志联邦银行的“前世今生”

德意志银行对遭到搜查表示惊讶。该行发言人埃根多夫（Jörg Eigendorf）称，"我们一直认为，我们已向当局提供了涉及巴拿马文件的所有重要信息。我们当然会与检方密切配合，因为，澄清所有疑点，也符合我们的利益" 。

哪谈得上"恢复平静"

对德意志银行来说，这一初露端倪的丑闻来得可真不是时候。因为，这家德国最大银行正着手改组。随着今年4月新总裁泽温（Christian Sewing）走马上任，观察家们和该行工作人员都曾希望，过去的丑闻已基本处理完毕。金融、经济危机爆发以来的多年里，因工作人员的欺骗行为和过失，该行已被罚款约200亿欧元。

德意志银行一再成为调查人员的对象。数年来，曾多次发生对该行的搜查行动。例如，2015年，位于法兰克福的双子星座总部大楼就受到搜查，涉及该行参与所谓的"Cum-Ex"交易，即股息剥离避税行为。关于该行工作人员在洗钱和预防洗钱问题上手脚并非总干净的指控，并不新鲜。今年9月，联邦金融监管局（BaFin）刚将一名监管员派驻法兰克福。该局称，此乃破天荒之举。新近，该银行还因涉入丹麦最大银行-丹斯克银行（Danske Bank）洗钱丑闻而大受抨击。

该行负责相关事务的董事会成员马特拉（Sylvie Matherat）不仅是从发生这一事件以来受到批评。新近有传闻猜测，她有可能被提前解聘。负责预防洗钱行为的高管沃洛（Philipp Vollot）已于今年10月走人，- 偏偏受聘于丹斯克银行。