政治强人？独裁暴君？你究竟多了解普京

俄罗斯总统普京很注重为自己打造强人形象。但在乌克兰战争爆发八个月之后，普京努力为自己打造的强人形象已经荡然无存。普京到底是怎样的人？也许他在前民主德国的经历能提供一些线索。