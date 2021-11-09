谁研发了BNT162新冠疫苗？

由德国BioNTech和美国辉瑞制药共同研发的BNT162新冠疫苗，在3期临床试验的早期分析中显现出了90%的有效率。在这支被寄予厚望的疫苗背后，是两名幼年移民德国的土耳其裔学者。