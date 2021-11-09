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简称民主德国、东德、民德、DDR。存在于1949年到1990年的一个中欧社会主义国家。1990年10月3日两德统一时与西德合并。
德意志民主共和国被大多数人视作苏联的一个卫星国，属于东欧社会主义阵营。
三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。
60年前，19岁的东德士兵康拉德·舒曼纵身跨越了正在修建过程中的柏林墙。那时的他并不知道等待自己的是什么，此生还能否再见到家人。
前东德国安部曾为三分之一的民众建立了秘密档案。两德统一30多年来，人们可以申请在“史塔西文件机构”查阅这些文件。该机构关闭后，查阅文件并不受阻碍。
数百万人访问过史塔西档案馆，看看东德秘密警察掌握了他们哪些隐私。这里为其他国家如何面对和处理独裁政权历史提供了参考。
由德国BioNTech和美国辉瑞制药共同研发的BNT162新冠疫苗，在3期临床试验的早期分析中显现出了90%的有效率。在这支被寄予厚望的疫苗背后，是两名幼年移民德国的土耳其裔学者。
1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
上周末，山东德州经天津滨海新区东疆保税港区从德国进口的冷冻猪前肘外包装上检测出呈弱阳性的新冠病毒，此后两天天津已经检测出一名装卸工人核酸检测阳性，为确诊病例。另有一名货车司机为无症状感染者。
联邦总理默克尔赞扬了30年前德国实现的统一大业。同时，她也赞扬了人们的献身精神。她说，战胜统一带来的挑战需要很大的勇气。
统一30年后，德国仍然是西部统治着东部？至少可以用国家高层精英的比例来证明这种说法。联邦部委司局级以上的"高干"中，只有1.7%的人来自东部。
德国即将迎来统一30年纪念日。两德统一在历史上是辉煌一页，但对于生活在德国东部的人来说，这段历史也充满艰难苦涩。
美国前总统肯尼迪1963年在西柏林发表「我是柏林人」(Ich bin ein Berliner)演说，以此激励被东德共产党包围的西柏林人民。如今捷克议长也在台湾如法炮制说出「我是台湾人」。北京会如何反应?
汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。
前东德的环境破坏可以“闻得见、尝得到、看得见”。一些环保活动人士努力让公众了解这些信息，尽管政府和史塔西（东德国家安全部）尽全力掩盖灾难性的状况。
环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。
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