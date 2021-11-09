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德意志民主共和国

简称民主德国、东德、民德、DDR。存在于1949年到1990年的一个中欧社会主义国家。1990年10月3日两德统一时与西德合并。

德意志民主共和国被大多数人视作苏联的一个卫星国，属于东欧社会主义阵营。

2021 Berliner Mauer bei 3. Oktober - Deutschland singt in Frankfurt/M von: Yang@dw

2021，当柏林墙重现德国街头 09.11.2021

三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
Gastarbeiter aus der Türkei sitzen nach ihrer Schicht auf einer Bank auf dem Gelände der Zeche Neu-Monopol in Bergkamen im Kreis Unna. (Undatiert). | Verwendung weltweit

他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年 30.10.2021

土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。

若为自由故——具有历史意义的一跳 13.08.2021

60年前，19岁的东德士兵康拉德·舒曼纵身跨越了正在修建过程中的柏林墙。那时的他并不知道等待自己的是什么，此生还能否再见到家人。
ARCHIV - Das Foto zeigt am 15.01.1990 das verwüstete ehemalige Amt für Nationale Sicherheit der DDR im Stadtteil Lichtenberg im Osten von Berlin. Bundespräsident Gauck will sich am 13. Januar 2017 über den Stand der DDR-Aufarbeitung informieren. (zu dpa Bundespräsident Gauck besucht Archiv in früherer Stasi-Zentrale vom 12.01.2017) Foto: ZB/Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

前东德“史塔西文件”并入德国历史档案馆 20.06.2021

前东德国安部曾为三分之一的民众建立了秘密档案。两德统一30多年来，人们可以申请在“史塔西文件机构”查阅这些文件。该机构关闭后，查阅文件并不受阻碍。

史塔西档案馆：直面东德历史 18.06.2021

数百万人访问过史塔西档案馆，看看东德秘密警察掌握了他们哪些隐私。这里为其他国家如何面对和处理独裁政权历史提供了参考。

Prof. Dr. med. Ugur Sahin ist Wissenschaftler und verfügt über mehr als 60 unabhängige Patente in zahlreichen Bereichen wie Life Science und Biotechnologie und Dr. Özlem Türeci ist Medizinerin und hat über 20 Jahre Erfahrung in der Krebsforschung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erforschung neuer immuntherapeutischer Wirkstoffe und der Entwicklung von Antikörpern und impfstoffbasierten Behandlungskonzepten für solide Tumore, Interview 02.05.2018 *** Prof Dr med Ugur Sahin is a scientist with more than 60 independent patents in a variety of fields, including life science and biotechnology. Dr Özlem Türeci is a physician with over 20 years of cancer research experience. Her focus is on research into new immunotherapeutic agents and development of Antibodies and Vaccine-Based Treatment Concepts for Solid Tumors Interview 02 05 2018

谁研发了BNT162新冠疫苗？ 12.11.2020

由德国BioNTech和美国辉瑞制药共同研发的BNT162新冠疫苗，在3期临床试验的早期分析中显现出了90%的有效率。在这支被寄予厚望的疫苗背后，是两名幼年移民德国的土耳其裔学者。

ARCHIV - Jubelnde Menschen sitzen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer am 11.11.1989. Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen Grenzübergänge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 reisten Millionen DDR-Bürger für einen kurzen Besuch in den Westen. In der Folge wurde die innerdeutsche Grenze abgebaut, seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland wieder vereint. Foto: dpa (zu dpa-Themenpaket vom 06.11.) Wiederholung +++(c) dpa - Bildfunk+++

1989年11月9日：柏林墙被打开的那一天 09.11.2020

1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
5. März 2015 Das Containerschiff mit der bisher weltweit größten Tragfähigkeit, die MSC Oscar, trifft am 05.03.2015 vor der Pier des Containerterminals in Bremerhaven (Bremen) ein. Der 395 Meter lange und 59 Meter breite Mega-Frachter hat Platz für 19 224 Standardcontainer und läuft während seiner Jungfernfahrt mit Bremerhaven den ersten deutschen Hafen an. Foto: Ingo Wagner/dpa

天津出现新确诊病例 病毒疑似来自德国猪肘 09.11.2020

上周末，山东德州经天津滨海新区东疆保税港区从德国进口的冷冻猪前肘外包装上检测出呈弱阳性的新冠病毒，此后两天天津已经检测出一名装卸工人核酸检测阳性，为确诊病例。另有一名货车司机为无症状感染者。
29.09.2020, Brandenburg, Potsdam: Ein schwarz-rot-goldenes Herz steht in der Ausstellung Weg zur Einheit im Rahmen der EinheitsEXPO im Mittelpunkt von schwarzen, roten und gelben Stoffbahnen. Potsdam als Brandenburger Landeshauptstadt ist in diesem Jahr Gastgeber der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Foto: Tino Schöning/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

德国统一30年 历史包袱与现实挑战 03.10.2020

联邦总理默克尔赞扬了30年前德国实现的统一大业。同时，她也赞扬了人们的献身精神。她说，战胜统一带来的挑战需要很大的勇气。
Potsdam, 10.09.2020: EinheitsEXPO zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Schwarz-rot-goldene Stoffbahnen fuehren zu einem Herz in den Farben Deutschlands mit Schriftzug: 30 Jahre. Begehbare Stadt-Kulisse zeigt 30 Tage lang Ausstellungen zum 30. Jubilaeum. Aufgrund der Corona-Pandemie verteilt sich die EXPO ueber das ganze Stadtgebiet. | Verwendung weltweit

德国统一30年后 东德出身的"高干"只占1.7% 28.09.2020

统一30年后，德国仍然是西部统治着东部？至少可以用国家高层精英的比例来证明这种说法。联邦部委司局级以上的"高干"中，只有1.7%的人来自东部。
An der Hand seiner Mutter geht am Dienstagabend (04.07.2006) in Düsseldorf während des WM Spiels Deutschland gegen Italien ein kleiner Junge mit einer Deutschlandfahne nach Hause. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

回顾统一：德国政府谨慎下评语 27.09.2020

德国即将迎来统一30年纪念日。两德统一在历史上是辉煌一页，但对于生活在德国东部的人来说，这段历史也充满艰难苦涩。
Czech senate president Milos Vystrcil delivers a speech at the main chamber of the Legislative Yuan in Taipei, Taiwan September 1, 2020. REUTERS/Ann Wang

效仿肯尼迪演说 捷克议长：我是台湾人 01.09.2020

美国前总统肯尼迪1963年在西柏林发表「我是柏林人」(Ich bin ein Berliner)演说，以此激励被东德共产党包围的西柏林人民。如今捷克议长也在台湾如法炮制说出「我是台湾人」。北京会如何反应?
Erster Smogalarm der Stufe II mit Fahrverboten im Ruhrgebiet . | Verwendung weltweit

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报 24.08.2020

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
Schaum treibt auf der Oberfläche der verschmutzten Mulde bei Dessau, aufgenommen im Januar 1990. | Verwendung weltweit

环境污染：东德的“国家机密” 24.08.2020

“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。
Die Fotos vom Leben, Alltag, Kultur, Verkehr, Landwirtschaft, Betrieben, Aufmärschen und Wahlen entstanden vor 49 Jahren bei Besuchen in verschiedenen Staedten der DDR. Das Bild zeigt: Halle-Bitterfeld Foto: Klaus Rose | Verwendung weltweit

东德环境污染案例：苦涩的“千香街” 24.08.2020

前东德的环境破坏可以“闻得见、尝得到、看得见”。一些环保活动人士努力让公众了解这些信息，尽管政府和史塔西（东德国家安全部）尽全力掩盖灾难性的状况。
Demonstranten tragen ein Transparent mit der Aufschrift Nehmt der Stasi Gelder weg - nutzt sie für Ânen guten Zweck z.B. Umwelt, Renten, Behinderte am 4. November 1989 in Berlin. Bei der größten nichtstaatlichen Demonstration in der DDR gingen über 500.000 Menschen in Ostberlin für mehr Demokratie, Reisefreiheit, Bürgerrechte und Reformen auf die Straße. Fünf Tage später fiel die Mauer, die Deutschland seit 1961 geteilt hatte. Foto: Peter Zimmermann +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

东德环保运动：从被监听到“圆桌会议” 24.08.2020

环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。
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