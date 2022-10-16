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简称民主德国、东德、民德、DDR。存在于1949年到1990年的一个中欧社会主义国家。1990年10月3日两德统一时与西德合并。
德意志民主共和国被大多数人视作苏联的一个卫星国，属于东欧社会主义阵营。
俄罗斯总统普京很注重为自己打造强人形象。但在乌克兰战争爆发八个月之后，普京努力为自己打造的强人形象已经荡然无存。普京到底是怎样的人？也许他在前民主德国的经历能提供一些线索。
德国政要参加了“6.17”起义69周年纪念活动，指出乌克兰战争沉痛地提醒人们，民主价值观需要一次又一次地争取和捍卫。
德国现任社民党籍总理奥拉夫·肖尔茨（ Olaf Scholz ） 1980 年代曾作为青年社民党主席多次访问原民主德国（简称“东德”）。据德国图片报报道，从东德返回汉堡后，肖尔茨一直受到原东德国安部监视。
1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
1961年8月13日凌晨，东德当局开始修建柏林墙。几个月前信誓旦旦声称“没有人想要造一堵墙”的东德最高领导人乌布利希，亲自签署了命令。东德政府声称这是“反法西斯防卫墙”，而真实原因则是担心人才不断逃往西方，导致经济发展受损。
刚刚解密的一组前东德外交部文件显示，中国曾试图于1989年秋天竭尽全力拯救前东德，但由于种种原因未能如愿以偿。德国《世界报》对这段鲜为人知的历史进行了一番梳理。
说起东德的建筑，西德人往往立刻联想起千篇一律的社会主义火柴盒式建筑Plattenbau。其实，东德四十年的历史，也为后世留下了丰富的当代建筑艺术遗产。
统一社会党专制统治之下，东德的建筑却并非千篇一律。建筑师们为重建服务，为社会主义理想服务，诞生了许多经典项目。但是，东德的建筑理想与社会主义理想一样，在短短的40年之后，丧失了实现的机会。
当年它曾是民主德国引以为荣的社会主义建设成就，今天它是统一后德国首都柏林的地标建筑：十月三日德国统一日这一天，也是柏林亚历山大广场电视塔落成50周年的纪念日。
依据该法，曾在前民主德国担任过秘密警察的人员，不得在联邦公共机构任职。目前，德国政府计划将该法规的有效期延长至2030年。
臭名昭彰的东德秘密警察组织史塔西曾给普京签发过身份卡，这是德国历史研究者的最新发现。但是，这并不足以证明普京曾经给史塔西工作过。
前民主德国时期，很多人会不惜一切代价逃往西德。其中有些出逃经历，简直令人难以置信。
如何在数月时间里仅以空运方式给一座百万人口的城市提供生活物资？盟军以1948/49年的西柏林“空中桥梁”作出了回答。今天，仍有众多地标让人们回忆起当年的那个惊心动魄的援助行动。
很多人应该对电影《再见列宁》里列宁雕像倒塌的一幕记忆犹新。如今，包括曾经矗立在德累斯顿的一座列宁石像在内的多座共产主义文化遗产将要拍卖出售。拍卖商表示已经收到来自俄罗斯和中国的问询。
1917年俄国革命的起点是幻象与盼望，终点却是恐怖与战争。100年后，一些国家如中国仍以此为基础。这一意识形态究竟走向了何方？
创刊于东柏林的女性时尚杂志“Sibylle”选用的是前东德当年最好的摄影师、最红的模特，为了宣扬让女性自信自主的生活方式。
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