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简称民主德国、东德、民德、DDR。存在于1949年到1990年的一个中欧社会主义国家。1990年10月3日两德统一时与西德合并。
德意志民主共和国被大多数人视作苏联的一个卫星国，属于东欧社会主义阵营。
如何在数月时间里仅以空运方式给一座百万人口的城市提供生活物资？盟军以1948/49年的西柏林“空中桥梁”作出了回答。今天，仍有众多地标让人们回忆起当年的那个惊心动魄的援助行动。
莫德罗是前东德统一社会党的领导人，1989年11月出任总理，并随后在统一后的德国议会出任议员，晚年为左翼党顾问。他于2月11日去世，享年95岁。
俄罗斯总统普京很注重为自己打造强人形象。但在乌克兰战争爆发八个月之后，普京努力为自己打造的强人形象已经荡然无存。普京到底是怎样的人？也许他在前民主德国的经历能提供一些线索。
德国政要参加了“6.17”起义69周年纪念活动，指出乌克兰战争沉痛地提醒人们，民主价值观需要一次又一次地争取和捍卫。
1961年8月13日凌晨，东德当局开始修建柏林墙。几个月前信誓旦旦声称“没有人想要造一堵墙”的东德最高领导人乌布利希，亲自签署了命令。东德政府声称这是“反法西斯防卫墙”，而真实原因则是担心人才不断逃往西方，导致经济发展受损。
刚刚解密的一组前东德外交部文件显示，中国曾试图于1989年秋天竭尽全力拯救前东德，但由于种种原因未能如愿以偿。德国《世界报》对这段鲜为人知的历史进行了一番梳理。
说起东德的建筑，西德人往往立刻联想起千篇一律的社会主义火柴盒式建筑Plattenbau。其实，东德四十年的历史，也为后世留下了丰富的当代建筑艺术遗产。
统一社会党专制统治之下，东德的建筑却并非千篇一律。建筑师们为重建服务，为社会主义理想服务，诞生了许多经典项目。但是，东德的建筑理想与社会主义理想一样，在短短的40年之后，丧失了实现的机会。
臭名昭彰的东德秘密警察组织史塔西曾给普京签发过身份卡，这是德国历史研究者的最新发现。但是，这并不足以证明普京曾经给史塔西工作过。
很多人应该对电影《再见列宁》里列宁雕像倒塌的一幕记忆犹新。如今，包括曾经矗立在德累斯顿的一座列宁石像在内的多座共产主义文化遗产将要拍卖出售。拍卖商表示已经收到来自俄罗斯和中国的问询。
1917年俄国革命的起点是幻象与盼望，终点却是恐怖与战争。100年后，一些国家如中国仍以此为基础。这一意识形态究竟走向了何方？
创刊于东柏林的女性时尚杂志“Sibylle”选用的是前东德当年最好的摄影师、最红的模特，为了宣扬让女性自信自主的生活方式。
前东德统一社会党最后一任总书记埃里希·昂纳克的遗孀玛格特·昂纳克周五在智利首都圣地亚哥去世，终年89岁。玛格特·昂纳克的葬礼周六在圣地亚哥的一处墓地举行。
前东德国安部秘密文件阅览馆经过了25年历程现将告一段落。周二，一个专家委员会建议，这个积累了大量文件的机构不再单独存在，而是合并到联邦图书馆。合并的日期暂定为下届政府任期结束前。
50年前，前东德国有电影公司德国电影股份公司出品的一部分影片在经过审查后遭禁。这些电影当中的一部分影片在经过数码修复后，今年将在柏林电影节上获得展映。
前东德社会统一党高层沙博夫斯基周日（11月1日）早晨在柏林一家护理院中去世，享年86岁。当年就是他一场“意外”宣布了东德人民恢复出行自由，柏林墙随之倒塌。
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