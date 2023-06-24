75年前的“空中桥梁”

如何在数月时间里仅以空运方式给一座百万人口的城市提供生活物资？盟军以1948/49年的西柏林“空中桥梁”作出了回答。今天，仍有众多地标让人们回忆起当年的那个惊心动魄的援助行动。