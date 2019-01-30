德情报机关：用华为就有风险

(德国之声中文网) 德广联从内部人士处获悉，德国安全机关现在一致认为，不应当允许华为参与德国5G通讯网络的建设；移动通信网络是关键基础设施，因此必须得到特别的保护。安全机关担心，中国方面可能会在华为设备中安置"后门"程序，从而进行间谍甚至破坏行为。据悉，安全机关已经在多个机密场合向与会者表露过这种担忧。

内部人士披露，尽管安全机关现在还没有发现华为设备中安置"后门"的迹象，但是这种可能性却无法排除；而且，硬件设备的每一次软件升级，都有可能导致设备被安置"后门"。德国联邦情报局(BND)前局长辛德勒(Gerhard Schindler)在接受德广联采访时表示，谁负责提供通信设备，谁就有能力窃听、侦听通信，"我们可以通过其他的安全措施来将风险最小化，但是风险依然会存在。"

德广联从安全圈内获悉，安全机关更为担心的是中国当局利用"后门"蓄意破坏德国通讯基础设施的风险。比如，在发生政治危机、甚至发生战争之时，中国政府可以借此切断德国的通讯网络。辛德勒说："这种情况完全是可能的。如果这些设备届时被关闭，我们根本没有对此做好准备，也无法应对。"

德国安全机关承认，目前还没有任何证据表明这些设备会被不正当利用，但是也无法排除这种风险。曾任德国内政部信息技术处处长的沙尔布鲁赫(Martin Schallbruch)指出："5G通信是一项关键技术，今后10到20年间5G网络建成后，其设备不会很快地更换。这事关欧洲的根本方向，因此，只要有一丝半点的担忧，就绝对不应去使用华为的设备。况且，也有欧洲本土厂商能提供这些设备。"

华为技术领先德国难判究竟

根据2017年生效的中国《国家情报法》，"任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作"，"国家情报工作机构依法开展情报工作，可以要求有关机关、组织和公民提供必要的支持、协助和配合"，"可以向有关机关、组织和个人了解、询问有关情况，可以查阅或者调取有关的档案、资料、物品"。

德国联邦情报局前局长辛德勒对德广联指出，中国情报机关可以据此来控制私营企业。德国外交部一发言人也对华为必须遵守这样的法律表达了担忧。

华为集团在德国的一名发言人则对德广联强调，公司拥有"非常清晰的鉴定结果，能够表明华为没有义务去设置任何形式的'后门'；而且，中国政府也进行过公开表态，对这一鉴定结果予以确认。"

去年11月中旬，华为与德国联邦信息技术安全局(BSI)设立了一个联合实验室，允许德国政府代表以及德国通信服务商在实验室内查看华为设备的源代码。目前，德方并没有查出任何安全隐患。德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)、联邦信息技术安全局方面在去年12月都表示，并不担心华为设备。联邦信息技术安全局局长还明确表示反对抵制华为。

不过，德广联从安全圈内人士处获悉，在联合实验室内进行的检测规模"无法达到所必须的程度。" 德国联邦情报局前局长辛德勒也强调，华为设备相对德国有着1.5~2年的技术领先优势，因此德国政府无从判断这些设备里究竟具有哪些功能。

德国欲借中国法律排除华为

华为究竟在多大程度上能被允许参与德国的5G网络建设？目前，德国政府对此仍没有形成明确的立场。德国内政部在回复德广联问询时表示："政府有意尽快给各通信服务商一个态势评估。"

内政部当前正在评估是否能通过修改《电信法》来将包括华为在内的中国厂商排除在外。修订后的法律有可能会规定，设备制造商只有在能够明确证明外国政府无法利用这些设备时，该公司的产品才被允许用于德国的通信网络。修正案将因此能避免把某一特定国家排除在外的措辞，同时其设立的门槛，又会导致华为这样的中国厂商因受制于《国家情报法》等本国法律，而无法达到德国法律的要求。

德国内政部对德广联指出："如果设备制造商无法对自己产品的安全性能拥有完整的掌控，那么其信任度就暂时值得怀疑。至于我部会就此采取何种措施，仍待定夺。"该部一发言人表示，决策过程中充分听取通信服务商的意见。

德国5G市场意义重大

德国商界则担心，德国政府如果将华为排除在外，会导致经济损失。德国电信集团在一份企业内部文件中指出，德国的5G通信网络建设将至少因此滞后两年，造成数十亿欧元的经济损失。德广联发现，该文件中还提到：5G建设需要使用既有设备，而德国既有通讯网络早已大量使用华为设备；华为被排除在外，意味着既有设备也要拆除。

德国工业联合会(BDI)也反对过于急躁地作出判断。协会主席肯普夫(Dieter Kempf)近期表示，不能因为笼统的安全疑虑就将某个竞争者排除出去。

目前，德国方面正准备在今天春天进行5G频谱牌照拍卖。分析人士预测，德国5G网络建设的总投入可能高达800亿欧元，这对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言，本应是一个巨大的商机。而据路透社引述一名德国政府高层官员指出，华为近几个月来在多个西方国家5G建设市场连吃闭门羹后，已经非常焦虑，"他们担心产生多米诺骨牌效应，华为5G一旦在德国受挫，就将波及整个欧洲市场。"

文山/叶宣(德广联、路透社等)