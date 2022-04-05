德情報局：俄軍“聊天記錄”印證布查鎮慘案

（德國之聲中文網）據《明鏡周刊》報導，德國聯邦情報局（BND）監聽到的俄羅斯軍隊的無線通話，可以為俄軍在烏克蘭布查鎮的殺戮暴行提供新的佐證。報導稱，俄羅斯軍人在通話中談到了在布查殺害平民的行為，其中一些細節與在當地拍攝到的錄像資料中的某些屍體相吻合。

上週末俄軍從基輔附近的布查鎮撤離後，當地發現了一個大型亂葬坑，以及數十平民陳屍道路，其中一些人雙手被捆綁，死者中也包括婦女和兒童。

俄羅斯政府否認屠殺行動是俄羅斯軍隊所為，並指責有關圖像和報導是烏克蘭方面“自導自演”。但大量目擊者陳述駁斥了俄方的說法。

“先審問，再槍斃”

現在德國情報部門掌握的材料也證明莫斯科的“闢謠”站不住腳。情報人員監聽到的通話中，有些講述內容與人們在布查鎮主幹道上發現的遺體所在地點相符合，例如一名俄軍士兵說，他們用槍打中了一個騎自行車的人。還有一個士兵說，他們先審問（烏克蘭）士兵，然後把他們處決。

布查镇外一名骑自行车人的尸体

《明鏡》報導稱，聯邦情報局的錄音資料在很大程度上顯示，俄軍在布查鎮的行徑並非偶然的單獨事件，也不是個別士兵一時失控的越規之舉。俄羅斯士兵在談論自己的暴行時，就像是在聊日常生活。

據悉，聯邦情報局在本週三（4月6日）向負責的聯邦議院機構通報了有關信息。相關人士認為，這些信息表明，殺害平民已成為俄羅斯軍隊的常規做法，甚至可能是戰爭戰略的一部分，目的在於讓平民陷入驚慌恐懼，扼殺他們的反抗。

僱傭軍施暴

聯邦情報局的資料還顯示，“瓦格納小組”等俄羅斯僱傭軍組織參與了布查鎮的暴行。該小組因其在敘利亞戰爭中的殘暴行為而著稱。此前就有報導稱，2月底攻占布查鎮約兩週後，俄軍部隊有過人員替換。而對平民的暴力襲擊從那時起明顯增加。

據德國《世界報》記者發自當地的報導，布查鎮居民稱，最初的俄軍大多是年輕士兵，後來被較為年長的軍人取代，他們的裝備更精良，據稱屬於情報部門FSB（俄羅斯聯邦安全局）。還有居民稱，當地有來自車臣的部隊。

观看视频 02:49 惊魂未定的布查民众

德國聯邦政府發言人赫貝施泰特（Steffen Hebestreit）當天表示，有“可信證據”表明，俄羅斯“武裝和安全力量”在布查審訊被俘者後將其處決，這是“我們所掌握的信息”。他還說，這也證明，“為了達到其目的，俄羅斯總統普京至少是默認了侵犯人權的現象和戰爭罪行。”

據《明鏡》報導，德國情報部門還在對更多的無線通話資料進行評估，其中可能包括在烏克蘭其它地方截獲的俄軍通話。

（法新社、明鏡在線、世界報）

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