德总统访问南非 吁建密切伙伴关系

（德国之声中文网）联邦德国总统施泰因迈尔周一（11月19日）在约翰内斯堡启动为期3天的南非之行。来访前夕，他接受南非周报《南非星期日时报》（Sunday Times of SA）采访，表述了加深两国间合作关系的设想。

南非新总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa ）

这位德国总统表示，在气候变化和移民增加的时代，非洲对欧洲的意义增长。他指出，南非是德国在世界政治中的一个重要伙伴，"在德国-南非关系中也实现新跃进的时机已经成熟"。他说，他将在与南非新总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa ）的会谈中强调德方愿意在目前困难的世界政治局势中与南非携手行动的意愿，其中包括气候保护、贸易或移民政策。

曼德拉仍是一种激励

施泰因迈尔总统在采访中也回忆起了南非自由斗士纳尔逊·曼德拉。他表示，直到今天，对很多德国人、包括他本人在内，这位南非历史上的首位黑人总统都是一种激励。他指出，曼德拉生前已认识到，欧洲和非洲的命运紧密相连，"而我们的所作所为并非在任何时候都真正符合他的理念"，"因此，我将致力于借助此次访问发出更新我们之间战略伙伴关系的一个信号"。

生日快乐，曼德拉！ 生日快乐，曼德拉 本周三是曼德拉的百年冥诞，南非各肤色人种都亲切地称呼他的族名"马迪巴"。根据多家媒体报道，前美国总统奥巴马获邀在这位南非前总统百年诞辰的纪念活动上发表演说。

生日快乐，曼德拉！ 黑人的辩护人 纳尔逊•罗利赫拉赫拉•曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela ）1918年7月18日出生在南非的东开普省，中学毕业后开始攻读法律专业。自大学期间起他就开始积极投身政治以及反对种族隔离的斗争。1952年曼德拉在约翰内斯堡开办了第一家黑人办的律师事务所，8年后这家律师事务所被烧毁。

生日快乐，曼德拉！ 种族隔离 黑人和白人间的种族隔离对青少年时期的曼德拉影响很大。曼德拉的父亲给他起名罗利赫拉赫拉（Rolihlahla），其含义即为“惹麻烦的人”。

生日快乐，曼德拉！ 拳击手曼德拉 年轻时，曼德拉曾是一名热血沸腾的拳击手，他曾经这样描绘自己对于体育运动的热爱：“拳击场上，等级、年龄、肤色和财富都变得无关紧要”。在多年的牢狱生活中，曼德拉也坚持每天练举重、蹲起和俯卧撑。

生日快乐，曼德拉！ 被判终身监禁 1962年曼德拉被捕入狱，1964年南非政府以“企图以暴力推翻政府罪”判处曼德拉终身监禁。曼德拉和其他反种族隔离人士案件庭审期间，民众涌向法院大楼进行抗议。

生日快乐，曼德拉！ 长年的铁窗生涯 总共27年的铁窗生涯中，曼德拉在这个不足5平方米的牢房住了18年。他当时的犯人编号为46664-“那里只认我的编号”，获释后的曼德拉说。

生日快乐，曼德拉！ 继续斗争 在曼德拉坐牢期间，南非社会反对种族隔离的斗争继续进行。曼德拉当时的妻子（图中）温妮•曼德拉（Winnie Mandela）是反对白人少数派政府运动中的领军人物。

生日快乐，曼德拉！ 世界聚焦南非 1988年7月伦敦温布利球场为曼德拉举行了一场大型义演：世界著名歌星、音乐人共同为他庆祝70岁生日，反对南非的种族隔离政策。演唱会进行了10小时，有近7万人到场，演唱会的实况转播更是吸引了无数的电视观众。

生日快乐，曼德拉！ 重获自由 入狱27年后，曼德拉终于在1990年2月11日被释放。他和当时的妻子温妮高举拳头，为黑人在反种族隔离斗争中取得的成绩而自豪。

生日快乐，曼德拉！ 重返政坛 获释后的曼德拉重新回到南非非洲人国民大会（ANC）的领导位置。1990年5月曼德拉与当时的南非总统德克勒克（Frederik Willem de Klerk）进行首次会谈，为南非取缔种族隔离铺平了道路。两人也因此在1993年被授予诺贝尔和平奖。

生日快乐，曼德拉！ 最亲密的伙伴 坦博（Oliver Tambo/左）和西苏鲁（Walter Sisulu/右）是曼德拉最亲密的同伴。他们在1944年共同创建了非洲人国民大会的青年团分支，并组织了大规模反种族隔离制度的示威游行。西苏鲁和曼德拉一同被判处无期徒刑，坦博则在伦敦等地流亡了30年。 1990年后，三人都在非洲人国民大会中任要职。

生日快乐，曼德拉！ 宣誓就任总统 1994年5月10日是一个被写入南非史册的日子：首次民主选举结束，曼德拉作为南非历史上首位黑人总统宣誓就任。曼德拉在1999年卸任，他的政治门生姆贝基（ Thabo Mbeki）接任了总统职务。

生日快乐，曼德拉！ 真相与和解委员会 曼德拉希望妥善处理种族隔离领域的罪行，在1996年建立了“真相与和解委员会”。当时的南非大主教、后来的诺贝尔和平奖得主图图（Desmond Tutu）任委员会主席。不过针对该委员会的外界批评声音不断：很多受害者无法接受公开认罪的罪犯免于惩处的事实。

生日快乐，曼德拉！ 促成2010年南非世界杯 2004年5月15日南非取得了2010年世界杯足球赛的举办权。曼德拉自豪地举起大力神杯，南非全国上下一片欢腾。这是世界杯赛第一次来到非洲大陆，曼德拉本人也被看作是促成此事的关键人物。

生日快乐，曼德拉！ 彩虹国度笼罩在阴影下 2008年，南非多个大城市的贫民聚集区爆发仇外和暴力事件，期间很多移民遇害。人们不由心生疑问：曼德拉建立的宣扬和平共处的彩虹国度难道失败了吗？

生日快乐，曼德拉！ 祖父曼德拉 在最后的岁月里，他逐渐淡出公众视野。这是2011年他和孙子、孙女以及曾孙们一起庆祝93岁生日。曼德拉于2013年12月5日逝世，享年95岁。 作者: Ludger Schadomsky/乐然/万方



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1998年3月，时任联邦总统赫尔佐格（Roman Herzog）曾访问南非。那时在经济领域，该国早已成为德国在非洲最重要的伙伴。 在由全球最重要工业国和新兴国家组成的20国集团中，南非是唯一的非洲国家。

据德国联邦统计局提供的数字，去年，德国向南非出口了价值95亿欧元的商品，从该国进口商品总额为73亿欧元，由此，南非在德国最重要贸易伙伴国名单上列第28位。根据德国外交部2017年提供的数据，德国是南非第二大贸易伙伴，仅次于中国，但列在美国之前，约600家德企在南非投资，并期待着扩大贸易关系。

此次有一个高级经济代表团陪同访问，便表明了这一点。南非方面也对该代表团寄予希望。德国复兴信贷银行（KfW）新近向南非开普敦提供一笔贷款，资助该市继续实施一项用于应对气候变化的废水处理设施。

施泰因迈尔总统将在约翰内斯堡的种族隔离博物馆发表演说。他还将访问开普敦及南非的邻国博茨瓦纳。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）