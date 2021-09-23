 德总统：联合国不是“没有价值观的世界强国拳击场” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2021

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时政风云

德总统：联合国不是“没有价值观的世界强国拳击场”

这是38年以来德国总统首次在联合国大会上发表演说。纽约时间9月24日，施泰因迈尔总统在本届联大的一般性辩论中发言，强调了大国的责任。在阿富汗问题上，他也代表德国作了自我批评。

Präsident Steinmeier Rede vor der UN

（德国之声中文网）在纽约举行的本届联合国大会上，联邦德国总统特施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier ）发表演说，提醒美国、中国和俄罗斯等大国不能忘记其对世界的责任。

他强调， "联合国不是没有价值观的世界强国拳击场"。施泰因迈尔此言是隐射各大国之间的分歧。他表示， "只有在为增进所有人的利益及维护国际和平秩序时、而不是为自身利益而任意忽视或破坏它时，大国在联合国系统中享有否决权方为合理。"

德国也极愿获得联合国安理会常任理事国身份

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长期以来，与世界上许多其它国家一样，德国一直呼吁改革联合国安理会。目前，只有５个国家（美国、俄罗斯、中国、法国和英国）拥有具否决权的常任理事国身份。施泰因迈尔宣布，德国计划再度申请在 2027年和 2028年拥有安理会非常任理事国身份。德国的远景目标是，在这个最重要的联合国机构中获永久席位。不过迄今为止，增加常任理事国席位的所有努力皆尽落空。

隐射目前的潜艇纠纷

与此同时，施泰因迈尔总统强调了保持一个强大的跨大西洋伙伴关系的重要性。他间接提到了美法在澳大利亚潜艇协议上的争端。他表示， "没有任何短期优势值得让我们之间的跨大西洋团结出现裂痕。"

此前，涉及本周日的德国联邦议院选举以及全球对这个欧盟最大经济体未来进程的巨大兴趣，施泰因迈尔已强调，大选后，德国仍会积极参与外交和欧洲政治。在联大发言中，他说： "在我国的这一政治过渡期间，我愿向你们保证，大选之后，德国仍将是一个意识到并履行其国际责任的国家。"　他表示，德国坚信，只有通过"更多的合作"才能回答涉及人类的尚待解决的重大问题。

眼下亟需交换意见：法国总统马克龙和美国总统拜登

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谈及欧洲，这位德国国家元首强调，"我们需要有一种强有力的共同外交与安全政策"。在这一点上，他赞同法国人的立场： "欧洲自身强大才能要求他国为国际和平秩序尽自己的一份力量"。

他也表示，只有一个强大的欧洲才能在寻求与中国合作的同时，要求该国尊重人权、国际法、以及邻国的合法利益。

 "德国也有责任" 

施泰因迈尔在演讲中还承认，阿富汗首都喀布尔被激进的伊斯兰塔利班占领是一个转折点。他指出，历经 20年仍未能在阿富汗建立起自立政治秩序，对此， "我的国家也有责任"。但他强调，垂头丧气乃是错误的回答，在"地缘政治失利"之时，外交政治必须"更诚实、更明智、更强大。……我们必须扩大我们的工具包--外交、军事、民事、人道主义。" 

施泰因迈尔对塔利班在阿富汗重新掌权表示遗憾，但警告不应气馁 

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施泰因迈尔指出，欧洲人和德国人应为自身安全以及邻国和世界的和平与稳定做更多事情。他明确提到了利比亚、乌克兰东部和中东地区，呼吁伊朗尽快恢复国际核协议谈判。

气候变化：警告民族利己主义 

谈及应对气候变化，施泰因迈尔表示，"面对这一戏剧性变化，我想提出警告：重新沦入民族利己主义不仅仅是一种历史倒退，而且是对我们共同未来的掠夺性开采。"　施泰因迈尔敦促，即将举行的苏格兰格拉斯哥 COP26（《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议）必须作出"强有力的共同决定"。 

1983 年，卡尔·卡斯滕斯（Karl Carstens ）成为在联合国大会上发表演讲的首位联邦德国总统。从那以来，一直由政府首脑（总理）或者外长向联合国 193 个成员国的代表介绍德国的立场。本届联邦选举前一周，政府国总理默克尔和外长马斯均决定放弃这一机会，让这位德国国家元首在这个世界大舞台上现身。

（德新社，法新社，路透社）

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