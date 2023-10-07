 德总统意外访美 与拜登共同给乌克兰打强心针 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2023

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时政风云

德总统意外访美 与拜登共同给乌克兰打强心针

美国国会通过了过渡性财政预算，但是新的乌克兰援助计划并未包括在内。正在美国访问的德国联邦总统施泰因迈尔表示，柏林和华盛顿希望释放继续支持乌克兰的政治信号。

德国联邦政府发言人发推文分享了拜登与施泰因迈尔握手的照片

德国联邦政府发言人发推文分享了拜登与施泰因迈尔握手的照片

（德国之声中文网）施泰因迈尔此次访美，正值欧盟内部对于美国是否会继续援助乌克兰感到担忧之际。不久前，美国国会就临时财政预算方案达成一致，以避免政府陷入停摆。但是这份预算方案中，并未包括继续援助乌克兰的内容。

此外，基辅方面也正在因为德国不愿向乌克兰提供中程巡航导弹而感到失望。

施泰因迈尔：希望为乌克兰援助找到“解决方案”

柏林方面对于美国国会通过临时性预算方案之后的事态发展感到担忧。在仅够维持45天的预算方案通过之后不久，众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）就遭到罢免，使得原本有望以单独审批的方式很快通过的乌克兰援助款项出现巨大变数。

“很多德国人都在关注（美国）事态的发展，不仅仅是因为感兴趣，而是因为担忧，我也是其中之一”，施泰因迈尔说，“我们已经感受到华盛顿政治气氛的紧绷。”

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这位德国联邦总统表示，希望能够找到一个“解决方案”让民主和共和两党达成一致，并且补充道，拜登总统表示相当有把握能够促成这样一个协议。

施泰因迈尔也强调，柏林将会继续支持基辅。“乌克兰人民知道：凡是德国承诺过的事情，都一定会做到”，他说，“德国是值得信任的。”

“我们会继续支持乌克兰捍卫自己国家领土、捍卫自由和民主的战斗。”施泰因迈尔表示，他和拜登总统都认为，华盛顿和柏林应该共同释放一个信号，那就是对乌克兰的支持将会持续下去。

施泰因迈尔表示，拜登并未向德国提出什么具体的“期望”，而是对于德国最近几个月成为乌克兰第二大援助国表示赞赏。他表示，拜登希望德国“不仅在支持乌克兰方面站在华盛顿这一边，而且还充分发挥一切可能性去说服其他国家也持续稳定地为乌克兰提供援助”。

波兰政府已经宣布，未来对乌克兰的武器援助将仅限于已经达成协议的部分，而斯洛伐克最近议会选举刚刚结束，菲佐（Robert Fico）领导的民粹主义政党获得胜利，他在竞选期间就曾扬言要停止对乌军事援助。

施泰因迈尔在“德美日”活动上讲话

施泰因迈尔在“德美日”活动上讲话

在访美期间，施泰因迈尔还会见了中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）。他透露自己和对方就“当前冲突局势”和“地缘政治变化”进行了讨论，但没有提供更多细节内容。

出席“德美日”活动

施泰因迈尔是在访问佛得角和葡萄牙之后，出人意料地到访美国。

官方表示，这位德国联邦总统来到华盛顿的缘由是参加10月6日的“德美日”（German-American Day）活动。

这个节日是为了纪念1683年德国人来到费城定居。“德美友谊深厚而牢固”，施泰因迈尔表示。
 

（法新社、路透社、德新社）

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