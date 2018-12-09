 德总统会习近平 谈经济也提人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2018

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时政风云

德总统会习近平 谈经济也提人权

德国总统施泰因迈尔在结束对中国为期6天的国事访问之际，对中国所取得的经济成就表示十分尊重，但同时也谈及人权议题。

China Xi Jinping, Präsident & Bundespräsident Steinmeier in Peking (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

施泰因迈尔在北京受到中国国家主席习近平的军乐仪式欢迎

（德国之声中文网）周一（12月10日），德国总统施泰因迈尔在北京与中国国家主席习近平、中国政府总理李克强举行会晤。在人民大会堂，施泰因迈尔受到军乐仪式欢迎。

在中美贸易冲突的背景下，施泰因迈尔对习近平表示，在贸易方面，德国与中国的良好合作越来越具有现实意义。施泰因迈尔说，自从40年前邓小平实行改革开放政策以来，中国使数亿人摆脱贫困。但他也批评人权状况、对待不同意见者和少数群体的方式。

据德新社报道，习近平称赞施泰因迈尔一直致力于中德之间的友好联系。

China Xi Jinping, Präsident & Bundespräsident Steinmeier in Peking (Reuters/F. Dufour)

据新华社报道，习近平表示应推动中德全方位战略伙伴关系继续深入发展。他说，当前国际形势正经历复杂深刻的演变；中德在很多问题上有相同或相近看法，双方应继续加强双多边合作。

据德新社报道，施泰因迈尔在会晤后向媒体表示，他在会谈中也表达了对新疆维吾尔人处境的忧虑，中方表示了解了施泰因迈尔的立场。

在与中国政府总理李克强会晤时，施泰因迈尔也在强调维护国际秩序方面共同利益的同时，提及在人权方面的意见分歧。

李克强在会晤中表示，中国正在进一步扩大开放，一系列新举措正在陆续落地，德国的汽车、化工、金融企业成为首批受益者。据德新社报道，李克强表示，相信施泰因迈尔的访问将带来新的活力。

据德国总统府官网信息，施泰因迈尔此次访问最后一天的行程还包括参观故宫、拜访一个画廊、与中国知识分子会谈以及参加由中国国家主席举行的晚宴。

苗子/乐然（德新社、新华社）

 

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