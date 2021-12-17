德总统不出席冬奥会 肖尔茨据称曾向习近平传话

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会。他的一名发言人接受德国电视一台ARD采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。” 美国已经宣布对中国举办的冬季奥运会实行外交抵制，原因是持续的“种族灭绝”行为和其它人权侵犯现象。此后，许多德国政治人物也发出呼吁，希望德国也对奥运会采取此种措施。德国自民党青年组织「自由青年」（Junge Liberale）就提出应该与美国一样对北京冬奥会进行外交抵制。「自由青年」联邦主席布兰德曼（Franziska Brandmann）对德新社表示，中国应该对多次侵犯人权的行为负责，她尤其提到新疆的维吾尔人。

本周二（12月7日），社民党政治家肖尔茨（Olaf Scholz）在新闻发布会上表示会谨慎，顾及国际全局地就如何与中国打交道进行商讨。

延续默克尔对华政策

德国联邦议员本周三（12月8日）举行投票，肖尔茨当选总理。据德国《经济周刊》报道，在此之前，他就向中国国家主席习近平发出信号，表示将延续其前任默克尔的务实路线。一位欧盟官员告诉德国《经济周刊》："欧盟理事会主席米歇尔(Charles Michel)已经代肖尔茨向习近平传了话，肖尔茨希望维持默克尔的中国政策。“报道还称，柏林外交界人士证实了这个消息。肖尔茨还对习近平表示，将会对中国持批评态度的绿党和自民党进行牵制。今年10月份的电话会议中，肖尔茨曾表示支持有争议的《欧中投资协议》。

一名政府发言人对《经济周刊》证实，联邦议会选举后肖尔茨与默克尔就中国问题进行了商谈。据一位内部人士透露，她对未来的中国政策表示担忧。

肖尔茨当选德国联邦总理后，习近平和李克强立即分别致电表示祝贺。根据中国官媒新华社报道，习近平表示高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，以明年两国庆祝建交50年为契机，巩固并深化政治信任，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶。李克强表示，中德关系已成为世界上最重要的双边关系之一。他期待同肖尔茨建立并保持良好工作关系，充实中德全方位战略伙伴关系内涵，推动中德友好互利合作。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 “中国人民的老朋友” “你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 第四轮政府磋商 2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 最后一次访华谈及香港问题 默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。



《每日镜报》认为，还没有正式上台之前肖尔茨就向中国领导层发出信号，不仅表明他要维持其前任的执政路线，而且表明会不顾及联盟伙伴的立场来执行这一路线。该媒体援引德国墨卡托中国研究中心的学者马晓月（Mareike Ohlberg）指出："过去几年里，德国的中国政策都是由总理府决定的。“不过她发出警告，延续默克尔政策已经不符合时代的发展：“甚至一部分德国商界人士现在也在推动采取更严厉的政策……德国新政府面临的最大挑战是，检视德国对中国的依赖程度，并逐步减少这种依赖，使自己受到更少伤害。此外，对于中国对个别欧盟国家采取行动的事实，比如对立陶宛，德国必须在欧洲层面找到答案。”

（综合报道）

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