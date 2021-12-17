德总统不出席冬奥会 肖尔茨据称曾向习近平传话

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会。他的一名发言人接受德国电视一台ARD采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。” 美国已经宣布对中国举办的冬季奥运会实行外交抵制，原因是持续的“种族灭绝”行为和其它人权侵犯现象。此后，许多德国政治人物也发出呼吁，希望德国也对奥运会采取此种措施。德国自民党青年组织「自由青年」（Junge Liberale）就提出应该与美国一样对北京冬奥会进行外交抵制。「自由青年」联邦主席布兰德曼（Franziska Brandmann）对德新社表示，中国应该对多次侵犯人权的行为负责，她尤其提到新疆的维吾尔人。
本周二（12月7日），社民党政治家肖尔茨（Olaf Scholz）在新闻发布会上表示会谨慎，顾及国际全局地就如何与中国打交道进行商讨。
延续默克尔对华政策
德国联邦议员本周三（12月8日）举行投票，肖尔茨当选总理。据德国《经济周刊》报道，在此之前，他就向中国国家主席习近平发出信号，表示将延续其前任默克尔的务实路线。一位欧盟官员告诉德国《经济周刊》："欧盟理事会主席米歇尔(Charles Michel)已经代肖尔茨向习近平传了话，肖尔茨希望维持默克尔的中国政策。“报道还称，柏林外交界人士证实了这个消息。肖尔茨还对习近平表示，将会对中国持批评态度的绿党和自民党进行牵制。今年10月份的电话会议中，肖尔茨曾表示支持有争议的《欧中投资协议》。
一名政府发言人对《经济周刊》证实，联邦议会选举后肖尔茨与默克尔就中国问题进行了商谈。据一位内部人士透露，她对未来的中国政策表示担忧。
肖尔茨当选德国联邦总理后，习近平和李克强立即分别致电表示祝贺。根据中国官媒新华社报道，习近平表示高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，以明年两国庆祝建交50年为契机，巩固并深化政治信任，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶。李克强表示，中德关系已成为世界上最重要的双边关系之一。他期待同肖尔茨建立并保持良好工作关系，充实中德全方位战略伙伴关系内涵，推动中德友好互利合作。
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德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
“中国人民的老朋友”
“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。
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首次访华
2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。
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为“德中同行”揭幕
2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。
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冰期后的热情接待
2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。
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生日合影
在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。
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前往广州 夜游珠江
2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。
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会晤未来的“一把手”
这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。
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成都逛菜市场
2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。
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体会中国农村生活
2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。
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第四轮政府磋商
2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。
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与各国“强人”齐聚杭州
虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。
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德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
俯瞰紫禁城 谈笑风生
这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。
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最后一次访华谈及香港问题
默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。
《每日镜报》认为，还没有正式上台之前肖尔茨就向中国领导层发出信号，不仅表明他要维持其前任的执政路线，而且表明会不顾及联盟伙伴的立场来执行这一路线。该媒体援引德国墨卡托中国研究中心的学者马晓月（Mareike Ohlberg）指出："过去几年里，德国的中国政策都是由总理府决定的。“不过她发出警告，延续默克尔政策已经不符合时代的发展：“甚至一部分德国商界人士现在也在推动采取更严厉的政策……德国新政府面临的最大挑战是，检视德国对中国的依赖程度，并逐步减少这种依赖，使自己受到更少伤害。此外，对于中国对个别欧盟国家采取行动的事实，比如对立陶宛，德国必须在欧洲层面找到答案。”
（综合报道）
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历史上的抵制奥运会行动
1936年柏林奥运会
希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。
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历史上的抵制奥运会行动
1956年墨尔本奥运会
有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。
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历史上的抵制奥运会行动
1964年东京奥运会
这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。
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历史上的抵制奥运会行动
1976年蒙特利尔奥运会
南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。
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历史上的抵制奥运会行动
1980年莫斯科奥运会
1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。
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历史上的抵制奥运会行动
1984年洛杉矶奥运会
这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。
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历史上的抵制奥运会行动
1988年汉城奥运会
这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。
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历史上的抵制奥运会行动
没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会
2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。
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历史上的抵制奥运会行动
2014年索契冬奥会
这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。
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历史上的抵制奥运会行动
外交抵制：2022年北京冬奥会
2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”