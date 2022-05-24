德总理达沃斯发言："不能让普京赢得这场战争”

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨在2022达沃斯世界经济论坛年会最后一天发表演说，重点是俄罗斯入侵乌克兰战争导致的后果。

在多重冲突背景下，今年年会的主题是"处在历史转折点上：政府政策与企业战略"。

第一次以德国总理身份在达沃斯发言的肖尔茨，是七国集团中唯一亲自到场的政府首脑。会议期间，他也和商界代表做了广泛接触。

肖尔茨说了什么？

德国总理在演讲中将矛头直指俄总统普京入侵乌克兰的决定，称"一个主要核大国似乎以为自己有权重划边界。……普京是要重返一个由强权决定正义的世界秩序--在这个秩序里，自由、决心和主权不属于所有人。" 肖尔茨总理强调，"我们不能让普京赢得这场战争"。他说，"必须向普京表明，不会有受支配的和平-- 乌克兰不会接受，我们也不会接受。"

因其最初对向乌克兰提供武器犹豫不决，这位德国总理曾受批评。在达沃斯的演说中，肖尔茨说明，德国国防政策现已发生重大转变，已首次向战争地区提供了武器，其中包括重型武器，并将拨款1000亿欧元用于加强国防能力。

观看视频 01:10 肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

乌总统拒绝割让领土

乌克兰总统泽连斯基日前（5月25日）严词拒绝了关于基辅应向俄罗斯作出领土让步以结束战争的建议。他在当晚的一次视频讲话中批评说："不管俄罗斯做什么，总会有人说：让我们把它的利益考虑进去。"

泽连斯基5月25日从基辅向达沃斯论坛与会者发表讲话

他指的是美国前国务卿基辛格此前在达沃斯世界经济论坛上的视频讲话。基辛格在其中表示，俄乌边界应恢复 "原状"，即2月24日战争爆发之前的状况，--俄罗斯正式控制着克里米亚，并非正式控制了乌克兰最东部的两个地区--卢甘斯克和顿涅茨克。

这意味着，乌克兰应将2014年被吞并的克里米亚留给俄罗斯，对泽连斯基来说这绝对不能考虑。 他抨击道："那些建议乌克兰给俄罗斯一些东西的人，那些'伟大的世界政治人物'，眼睛里从来没有普通人、普通的乌克兰人，从不看到那些生活在他们想用来换取虚幻和平的土地上的千百万人。"

泽连斯基总统把那些主张给俄罗斯一块乌克兰领土的人类比于1938年向希特勒的纳粹德国割让领土以希望不发生第二次世界大战的人。他指出，"人们的印象是，基辛格先生的年历上没有2022年，而是1938年；他不是在达沃斯，而是在慕尼黑对彼时代的听众讲话。"

1938年，英、法、意、德在慕尼黑缔结了一项条约，规定将捷克斯洛伐克的一部分领土给予希特勒德国，以换取他承诺放弃进一步扩张领土。而就在次年，1939年9月1日，德军入侵波兰，第二次世界大战欧洲战火燃起。

基辅：顿巴斯40个城镇遭攻击

据乌克兰政府人士称，俄军加大了在乌东顿巴斯地区的攻势，迄今已有40多个城镇遭到狂轰滥炸，并已危及当地平民的最后一条主要逃生路线。乌克兰武装部队推文称，顿涅茨克和卢甘斯克地区有超过47处民用设施被摧毁或损坏，其中包括38座住宅楼和一所学校，至少5名平民被炸死，12人受伤。泽连斯基总统指出，在乌东战区，俄军数量"远远超过"乌克兰军队。

（德新社、法新社等）

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