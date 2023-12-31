德总理肖尔茨：“我们必须改变”

（德国之声中文网）"如果我们彼此尊重，那么我们就不必畏惧未来"，德国总理肖尔茨在一年一度的新年致辞中乐观表示，德国能够应对当今时代的挑战，也能"应对逆风"。这名社民党政治家强调："德国需要每一个人--既需要顶尖的研究人员，也需要养老护工；既需要警察，也需要邮递员；既需要退休人员，也需要年轻学徒--意识到这一点使我们变得强大。"

肖尔茨中提及俄罗斯对乌克兰的侵略战争，新冠危机刚过去不久，天然气供应又出现了瓶颈，"今秋哈马斯还对以色列发动了野蛮的恐怖袭击"。这名总理补充道，世界变得"更加动荡不安"，"正以令人窒息的速度发生变化"。因此，德国也必须改变。肖尔茨坦言，这引起了一些人的不满，他对此深以为然，"同时，我知道我们德国人会渡过难关。"

"民主也使我们强大"

"我们的民主也使我们强大"，这名总理接着指出，35年前勇敢的东德人民奋斗争取来的民主如今已成为每个人的"宝贵财富"。这种民主始终包括用正确的方式讨论。"如果我们只是讨论对方，而不是互相交流，那么一切都不会变得更好。使我们强大的是我们妥协的意愿"，他强调，以及"我们对彼此的付出"。

肖尔茨介绍，在过去的一年中，一些令人担忧的情况并未出现。他举例说明，通货膨胀率已经下降，工资和养老金都在上涨，今年冬天的天然气储存设施已经存满，"这些成功并没有使如今的挑战变得更小，而是给了我们勇气，让我们有能力应对挑战。"

年度回眸：新闻图片中的2023 最后的安息 前任教宗本笃16世的遗体在梵蒂冈供人瞻仰告别前，两位神职人员在做最后的准备。2013年，本笃16世成为数百年来首位自愿退位的教宗，之前的历任教宗均死在任上。2022年12月31日，约瑟夫·拉钦格在梵蒂冈去世，享年95岁。

年度回眸：新闻图片中的2023 巴西：冲击国会 数百名巴西前总统博索纳罗的支持者1月8日冲击首都巴西利亚的国会大厦，造成严重破坏。在此数天前，新任总统卢拉宣誓就职。而博索纳罗没有明确承认卢拉的胜选，他被指控唆使其支持者冲击国会。

年度回眸：新闻图片中的2023 不愿撒手的父亲 在遭受地震摧毁的土耳其城市卡拉曼马拉斯，Mesut Hançer拉住他15岁女儿的手不放，尽管女儿已经在瓦砾之下离开人世。2月6日，土耳其和叙利亚部分地区发生里氏7.8级地震，造成5.9万人死亡，12.5万人受伤。土耳其政府的灾害危机处理工作被批评严重失职。

年度回眸：新闻图片中的2023 73岁登基的国王 作为王储，查尔斯可以说为这一天准备了一生。他的母亲伊丽莎白二世在位70年，于2022年底去世。查尔斯三世的加冕仪式于2023年5月6日举行。这是大多数英国人亲身经历的第一次国王加冕典礼。查尔斯三世不仅是英国国王，也是包括加拿大、澳大利亚和新西兰等英联邦其他14个国家名义上的国家元首。

年度回眸：新闻图片中的2023 洪水滔天 乌克兰不仅在遭受俄罗斯的侵略，2023年还遭遇了一场严重洪水。6月6日，第聂伯河上的卡霍夫卡大坝发生爆炸，造成洪水决堤，900平方公里的土地被淹。乌克兰和俄罗斯相互指责对方炸毁了大坝。国际调查人员认为，俄罗斯制造了此次爆炸的可能性“非常高”。

年度回眸：新闻图片中的2023 深海惊魂 一艘小小的潜水器让世界屏住呼吸：6月18日，5名男性乘客搭乘“泰坦”号潜水器深入海面以下3800米，观看泰坦尼克号沉船的残骸，但2小时后与地面失联。搜救工作持续了数天后得出结论，该潜水器在海底发生“内爆”，艇内所有人员当即丧生。

年度回眸：新闻图片中的2023 地中海仍在上演悲剧 这艘船上的大约700人也没能幸存下来。就在“泰坦”号事故发生前，严重超载的这条难民船的横渡地中海时在希腊近海倾覆。难民援助组织批评指出，这一更大的悲剧却没有引起同样的公众关注度，当局也没有像对“泰坦”号那样采取不遗余力的救援措施。2023年，至少有2500名难民在地中海丧生。

年度回眸：新闻图片中的2023 向莫斯科进军 6月下旬，俄罗斯经历了戏剧性的一幕：雇佣军组织“瓦格纳”从乌克兰掉头，向莫斯科进军，其间未费一枪一炮就占领了顿河畔的罗斯托夫（图）。但次日，“瓦格纳”首领普里戈津下令部队在距莫斯科数百公里处止步，这场哗变无果而终。数月后，普里戈津死于坠机，事故的原因至今不明。

年度回眸：新闻图片中的2023 逃离度假天堂 7月下旬，希腊度假胜地罗德岛（Rhodos）森林火灾蔓延，居民和游客被紧急疏散。今夏希腊各地的森林大火频频告急，成为欧盟历史上最严重的一次。地中海沿岸其他国家也遭遇干旱和高温。2023年夏季是有气象记录以来全球最热的一个夏天。

年度回眸：新闻图片中的2023 一座城市被冲毁 9月10日，此前在希腊造成洪涝灾害的低气压“达尼尔”南下越过地中海，给利比亚海岸带来暴雨。港口城市德尔玛（Derna）附近两座堤坝决堤，洪水倾泻，将整座街区冲毁。据联合国公布的数据，至少11300人丧生，35000人无家可归。

年度回眸：新闻图片中的2023 高加索一日战争 9月底，阿塞拜疆在为期一天的军事行动后占领了所谓的卡拉巴赫地区自治“共和国”。依据国际法，该地区属于阿塞拜疆，但居民主要是亚美尼亚人。冲突爆发后，十多万居民从这一飞地逃往亚美尼亚。

年度回眸：新闻图片中的2023 血腥恐怖 这是犹太人在二战之后遭遇的最大规模的屠杀：10月7日，恐怖组织哈马斯对以色列发动袭击，从加沙地带发射火箭弹，恐怖分子进入以色列大肆杀戮、强奸、虐待平民，袭击目标包括靠近加沙边界的居民区和一个大型露天音乐节。恐袭造成1200名以色列人死亡，240人被劫为人质。

年度回眸：新闻图片中的2023 反击与人道灾难 以色列随即反攻进军加沙地带，以哈战争爆发。被围困的加沙地带平民成为最直接的受害者。哈马斯称有超过一万名巴勒斯坦人丧生。数十万人流离失所。11月底，以色列与哈马斯达成人道主义休战和用人质交换囚犯的协议。在被劫持50余天后，105名以色列人质获释，同时约240名巴勒斯坦囚犯被释放。为期一周的停火结束后，以色列于12月初恢复对加沙地带的清剿行动。

年度回眸：新闻图片中的2023 繁衍的希望 也有令人欣喜的好消息。11月底，一头苏门答腊犀牛宝宝在印尼韦坎巴斯国家公园（Way Kambas National Park）诞生。苏门答腊犀牛是濒危物种，据估计全球仅存不到80头，其中有10头生活在韦坎巴斯国家公园。全球生存受到威胁的动植物大约有200万种。



肖尔茨也提到了德国的基础设施破旧问题，并认为这阻碍了国家的发展进程。因此"我们现在要投资建设良好的道路和更好的铁路"。他同时承认，联邦宪法法院的预算判决并没有让基础设施、能源转型和经济方面的投资变得更容易。这名总理指的是德国联邦宪法法院上个月公布的裁决：政府不得将应对新冠危机的600亿欧元资金挪用到气候项目上。肖尔茨在新年致辞中预计，虽然并非一切都能按计划实现，但是德国"在未来一年也将为我们的未来投入创纪录的资金"。

强大欧盟的重要意义

肖尔茨同时强调他支持一个强大的欧盟。他认为欧盟就共同庇护制度改革达成一致是一大成功。加强边境管制已使"跨越边境的人数明显减少"。肖尔茨在这里指的是欧盟上周就《移民和庇护新契约》达成协议。该协议旨在建立更公平、更高效、更可持续的移民和庇护程序的法规和政策。

此外，在"俄罗斯在我们大陆东部发动战争"、中东武装冲突以及明年秋季美国总统大选即将来临的背景下，一个强大的欧盟显得尤为重要，肖尔茨认为，美国大选可能会产生深远的影响，"包括对我们欧洲"。

（德新社，法新社，epd）

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