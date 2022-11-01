德总理怒怼伊朗“什么样的政府竟向自己公民开枪？”

德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
（德国之声中文网）德国总理肖尔茨对伊朗政府发出严厉谴责，在本周六（11月12日）发布的视频讲话中他批评说：“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？以这种方式行事的人必然受到我们的反对。” 这是对伊朗外长发出威胁的回应。此前，伊朗外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amirabdollahian)因为柏林谴责了伊朗当局以暴力对待抗议活动而发出警告说，德国要为其采取的立场承担后果。
伊朗民众的抗议活动已持续了6周。起因是一名22岁的年轻女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）之死。她9月16日被"风化警察"拘捕，几天后死于拘禁所。逮捕她的理由是头巾佩戴不符合规定。这一事件引发的愤怒已演变成1979年伊朗推翻君主、建立伊斯兰共和国以来规模最大的抗议浪潮。
据人权组织统计，自9月中以来，已有约300名示威者丧生，其中包括40多名未成年人。同时有30多名安全力量成员在冲突中死亡。在总计132个城市和乡镇，共有超过14000人次被逮捕。
在周六的讲话中，肖尔茨表示，人们看到了在街道上，大学讲堂以及法庭上发生的一切：“我们看到争取自由和争议之战。我们还看到，伊朗（向俄罗斯）提供的无人机攻击乌克兰城市，进行杀戮。所有这些是完全不可接受的。”
他强调，欧盟应该对伊朗实施进一步制裁。这位德国总理表示，德国数十万人都在伊朗有亲友，担心之余，他们也对伊朗政府打压示威者的行为感到震惊和厌恶。肖尔茨说：“显然，伊朗政府应该对一系列暴力事件负全部责任。”
欧盟外长将会在下周一（11月14日）在布鲁塞尔就新制裁作出决定。鉴于尤其是伊朗女性和儿童的人权状况不断的恶化，德国和冰岛要求联合国人权理事会召开特别会议，德国驻联合国大使表示，该请求得到了40多个国家的支持。
（德新社，法新社，路透社）
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