德总理怒怼伊朗“什么样的政府竟向自己公民开枪？”

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨对伊朗政府发出严厉谴责，在本周六（11月12日）发布的视频讲话中他批评说：“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？以这种方式行事的人必然受到我们的反对。” 这是对伊朗外长发出威胁的回应。此前，伊朗外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amirabdollahian)因为柏林谴责了伊朗当局以暴力对待抗议活动而发出警告说，德国要为其采取的立场承担后果。

伊朗民众的抗议活动已持续了6周。起因是一名22岁的年轻女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）之死。她9月16日被"风化警察"拘捕，几天后死于拘禁所。逮捕她的理由是头巾佩戴不符合规定。这一事件引发的愤怒已演变成1979年伊朗推翻君主、建立伊斯兰共和国以来规模最大的抗议浪潮。

据人权组织统计，自9月中以来，已有约300名示威者丧生，其中包括40多名未成年人。同时有30多名安全力量成员在冲突中死亡。在总计132个城市和乡镇，共有超过14000人次被逮捕。

德黑兰将打造伊朗版“防火长城”？

在周六的讲话中，肖尔茨表示，人们看到了在街道上，大学讲堂以及法庭上发生的一切：“我们看到争取自由和争议之战。我们还看到，伊朗（向俄罗斯）提供的无人机攻击乌克兰城市，进行杀戮。所有这些是完全不可接受的。”

他强调，欧盟应该对伊朗实施进一步制裁。这位德国总理表示，德国数十万人都在伊朗有亲友，担心之余，他们也对伊朗政府打压示威者的行为感到震惊和厌恶。肖尔茨说：“显然，伊朗政府应该对一系列暴力事件负全部责任。”

欧盟外长将会在下周一（11月14日）在布鲁塞尔就新制裁作出决定。鉴于尤其是伊朗女性和儿童的人权状况不断的恶化，德国和冰岛要求联合国人权理事会召开特别会议，德国驻联合国大使表示，该请求得到了40多个国家的支持。

全球各地声援伊朗民众抗议 巴黎 世界许多地方的人们都对伊朗的抗议活动表达了团结声援。在法国首都巴黎，示威者周日（10月2日）从共和国广场游行到民族广场，呼喊口号：“打倒伊斯兰共和国”、“打倒独裁者”。

全球各地声援伊朗民众抗议 伊斯坦布尔 在土耳其最大城市伊斯坦布尔，数百人参加了声援集会，其中有不少伊朗裔女性。她们喊出反对伊朗政府的口号，以及此次抗争运动的呼声“女性、生命、自由”。在库尔德居民数量最多的土耳其东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）和西海岸城市伊兹米尔（Izmir），也有以女性为主的街头声援活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 柏林 约五千人在德国柏林抗议伊朗政府的暴行。人们呼吁国际社会对伊朗民众展示团结，制止对女性的杀害。伊朗在德国流亡社团的一位发言人要求伊朗政府停止流血镇压，实行改革。

全球各地声援伊朗民众抗议 贝鲁特 在中东地区，大批民众对伊朗的抗议运动表达团结和支持。在黎巴嫩首都贝鲁特，妇女们在国立博物馆前集会，要求停止对女性的暴力。

全球各地声援伊朗民众抗议 洛杉矶 在美国，人们也举行了自发集会，表达对伊朗女性的声援。如图在加州洛杉矶的市政厅前，一群示威者者打击一种名叫 Daf 的手鼓奏乐。过去这个周末，在伦敦、东京和马德里都有声援伊朗抗议的示威活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 德黑兰沙里夫大学 自示威爆发以来，伊朗许多大学的学生纷纷起来抗议该伊斯兰共和国的领导层及其压制政策。在德黑兰的沙里夫大学，安全力量对学生和教授进行了暴力镇压。有关视频和图片在网络上广为传播。



（德新社，法新社，路透社）



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