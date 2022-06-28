德总理：北京不应破坏对俄制裁

（德国之声中文网）在德国巴伐利亚阿尔卑斯山麓为期三天的峰会结束时发表的公报中，七国集团领导人还表示，深深关切中国人权状况，并将磋商应对非市场经济政策挑战的共同策略。

峰会东道主--德国政府总理肖尔茨呼吁中国不要破坏对俄罗斯实施的国际制裁。在巴伐利亚埃尔茂城堡为期三天的七国集团峰会结束的周二，这位德国社民党人士强调指出，与会者在所有会谈中都表达了这一坚决态度，峰会期间，各国元首和政府首脑再次相互保证，“我们未来也将继续共同这么做”。

七国集团领导人并呼吁中国尊重人权。峰会闭幕声明说：“我们深切关注中国人权状况。我们将继续促进普世价值，包括呼吁中国尊重包括西藏和新疆在内的普遍人权和基本自由，我们对在那里存在的强制劳动深为关切。"”

有关全球经济，七国集团在声明中批评中国 “不透明的和扭曲市场的干预”。

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声明称，尤其在解决气候变化问题上，有必要与中国合作应对全球挑战。声明写道：“我们继续呼吁中国尊重其国际法义务并为国际安全作出贡献。我们提醒中国必须遵守《联合国宪章》确立的和平解决争端原则，不从事威胁、胁迫、恐吓或使用武力。”

（德新社，路透社）

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