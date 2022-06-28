 德总理：北京不应破坏对俄制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2022

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时政风云

德总理：北京不应破坏对俄制裁

七国集团领导人周二（6月28日）呼吁中国谨守和平解决争端原则、敦促俄罗斯结束对乌克兰的入侵、放弃其对南中国海的 "扩张性海洋主权声索"。

Deutschland | G7 Gipfel | PK Olaf Scholz

本次G7峰会东道主德国总理肖尔茨

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為了抗衡中國「一帶一路」，七國集團（G7）週日同意籌資6000億美元幫助發展中國家發展基礎建設。拜登強調，這不是做「慈善」，而是讓各國看到「與民主國家合作的具體好處」；中國官媒則批評，美國藉峰會推動「反華議程」以維護霸權地位。

与会者们拥有抗击气候危机、饥饿、战争的意愿。然而，七国集团领导人们是否有此能力？一些人觉得答案是否定的；另一些人则敦促拿出更多行动。

俄罗斯侵略乌克兰战争旨在争夺权力和影响力。莫斯科欲变更世界秩序。西方民主国家正鼎力抗衡，并寻求盟友。G7埃尔茂峰会亦然。

（德国之声中文网）在德国巴伐利亚阿尔卑斯山麓为期三天的峰会结束时发表的公报中，七国集团领导人还表示，深深关切中国人权状况，并将磋商应对非市场经济政策挑战的共同策略。   

峰会东道主--德国政府总理肖尔茨呼吁中国不要破坏对俄罗斯实施的国际制裁。在巴伐利亚埃尔茂城堡为期三天的七国集团峰会结束的周二，这位德国社民党人士强调指出，与会者在所有会谈中都表达了这一坚决态度，峰会期间，各国元首和政府首脑再次相互保证，"我们未来也将继续共同这么做"。 

七国集团领导人并呼吁中国尊重人权。峰会闭幕声明说："我们深切关注中国人权状况。我们将继续促进普世价值，包括呼吁中国尊重包括西藏和新疆在内的普遍人权和基本自由，我们对在那里存在的强制劳动深为关切。" 

有关全球经济，七国集团在声明中批评中国 "不透明的和扭曲市场的干预"。  

观看视频 03:13

G7峰会：聚焦气候、疫情与中国

声明称，尤其在解决气候变化问题上，有必要与中国合作应对全球挑战。声明写道："我们继续呼吁中国尊重其国际法义务并为国际安全作出贡献。我们提醒中国必须遵守《联合国宪章》确立的和平解决争端原则，不从事威胁、胁迫、恐吓或使用武力。" 

 

（德新社，路透社）

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