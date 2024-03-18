德总理再访以色列 呼吁三思拉法地面攻势

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨与以色列总理内塔尼亚胡会晤时，鉴于加沙战争中很高的人员伤亡人数，对以色列军事行动提出疑问。

在周日的共同记者会上，肖尔茨强调以色列面对恐怖主义哈马斯的防御权，但同时也呼吁内塔尼亚胡再次考虑在加沙地带的战略。"无论目标有多重要：是否足以为如此高昂的代价作出辩护？抑或有其它达到这一目标的途径？"

内塔尼亚胡则表示，与德国总理一致认为，必须清除哈马斯。只要该极端伊斯兰恐怖组织还存在于加沙地带，就不会有和平。"如果决议要对我们进行种族清洗的哈马斯完好无损，我们就没有未来。"

对拉法地面攻势引忧

周五，内塔尼亚胡批准对与埃及边境的拉法发动地面攻势。加沙地带220万人口中有150万在拉法避难。救援组织称那里的条件是灾难性的。以色列的盟国及国际援助机构担心对拉法地面攻势带来极其巨大的人员伤亡。而在穆斯林斋月期间，这又可能导致耶路撒冷圣殿山阿克萨清真寺发生骚乱。

内塔尼亚胡则承诺，在发动地面攻势前首先让平民进入安全地带。但肖尔茨提出疑问，150万平民如何得到保护、如何安置。"军事逻辑是一种考虑，但还有人道主义逻辑。"

肖尔茨说，战争五个多月，平民伤亡人数极高，"许多人会说过高"。他说，单靠军事手段不能扫除恐怖主义。"我们需要一个可持续、维护持久安全的解决方案。"

肖尔茨称，与内塔尼亚胡进行了非常深入的、"朋友之间非常开放的讨论"。

二人的记者会未允许提问。

这是自10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击、加沙战争爆发以来，德国总理对以色列的第二次访问。据哈马斯控制下的卫生部门数据，已有数万人在以色列的反恐军事行动中死亡。

肖尔茨访问以色列前与约旦国王阿卜杜拉二世会晤。此外，肖尔茨还与以色列总统赫尔佐克、国防部长甘茨以及被劫持人质家属会晤。据估计，尚有约100名人质仍活着。

德国的特殊历史责任

哈马斯发动恐怖袭击后10天，肖尔茨首次访问以色列，向该国确保德国的声援。"以色列及其国民的安全是德国的国家理性"，他当时说道。"犹太人大屠杀事件意味着，我们有责任维护以色列国家的生存与安全。"

与其它盟国相比，肖尔茨对以色列军事行动的批评迄今仍十分保留。

肖尔茨会晤约旦国王之际，德国空军在约旦首都安曼准备救援物资。由此，德国也参与了约旦发起的空投物资倡议。周六空投的首批物资是四吨食品，包括米和面。周日则是第二批次空投。还有多个国家参与了这一行动。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



（德新社、法新社）

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