 德彪西：g小调小提琴奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 16.01.2023

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文化经纬

德彪西：g小调小提琴奏鸣曲

g小调小提琴奏鸣曲创作于一战期间，是德彪西在有生之年的最后的作品之一，映衬出他在病痛折磨下的悲哀。

德彪西：g小调小提琴奏鸣曲

法国作曲家德彪西（1862年8月22日－1918年3月25日）是19世纪末、20世纪初最有影响力的作曲家之一，印象主义音乐的代表人物，代表作有管弦乐《大海》和《牧神午后前奏曲》等等。

g小调小提琴奏鸣曲创作于一战期间，是德彪西在有生之年的最后的作品之一。该曲体现了德彪西高超的作曲技巧，也映衬出他在病痛折磨下的悲哀。

2017年5月，德彪西和小提琴家卡斯顿．普雷（Gaston Poulet）一起为该曲举行了首演，几个月后，德彪西就因直肠癌于巴黎逝世。

请听请听摩尔多瓦小提琴家亚历山德拉·科诺诺娃（Alexandra Conunova-Dumortier）和德国钢琴家卡斯珀·弗朗兹（Caspar Frantz）的演奏。

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