 德州购物中心发生枪击案 至少8人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2023

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新闻广角

德州购物中心发生枪击案 至少8人死亡

美国德州一间购物中心周六发生枪击事件，造成至少8人死亡，多人受伤。警方称已击毙枪手。美国枪击事件频传，据非营利组织统计，2023年已发生超过195起大规模枪击事件。

USA, Allen | Schüsse in einer Mall

(德国之声中文网）美国德州当局表示，当地时间周六（5月6日）下午3时35分左右，达拉斯郊区艾伦市（Allen）一间繁忙购物中心户外发生枪击事件，造成8人死亡，7人受伤。警方表示，枪手已当场被击毙。

伤者目前仍在医院接受治疗，其中3人情况危急。据NBC新闻报道，伤者包括一名5岁儿童。

这起枪击事件发生在艾伦市的"艾伦名品畅货中心"（Allen Premium outlets），距离达拉斯约45公里。

美国德州一间购物中心周六发生枪击事件，造成至少8人死亡，多人受伤

美国德州一间购物中心周六发生枪击事件，造成至少8人死亡，多人受伤

艾伦市警方稍早前曾表示有"9名受害者"被送往当地医院，随后称其中两人不治身亡。

美国新闻广播公司CNN取得的行车记录器画面显示，枪手在购物中心停车场从一辆银色汽车下车后，立即向在场民众开火。

警方表示，一名在附近处理其他事务的警员听到枪响后"与嫌疑人交战并消除威胁"。警方并未透露被击毙枪手的身份。

在周六晚间的记者会上，地方当局并未公布受害者和枪手的进一步细节，仅表示枪手应是单独作案。

德州州长阿博特（Greg Abbott）称，这次大规模枪击事件时"难以言表的悲剧"。

美国枪击事件频传，据非营利组织统计，2023年已发生超过195起大规模枪击事件。

美国枪击事件频传，据非营利组织统计，2023年已发生超过195起大规模枪击事件。

一名白宫官员对记者表示，美国总统拜登"已经听取了关于枪击事件的简报"。

美国枪支暴力事件频传。据美国非营利组织"枪枝暴力档案"(Gun Violence Archive )统计，2023年美国已发生超过195起大规模枪击事件，即造成四人以上死亡的枪击事件，死者不包括枪手。

（美联社、路透社、法新社）

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