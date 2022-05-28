德州枪击案：官方承认现场警察做了“错误决定”

(德国之声中文网)德克萨斯州公共安全局局长麦克劳（Steve McCraw）周五（5月27日）告诉媒体记者，本周早些时候在罗布小学发生的屠杀事件中，执法人员做出了“错误的决定”。

警方面临着公众愤怒的质疑：为什么花了一个多小时才将凶手制服？在这场发生乌瓦尔德市（Uvalde）罗布小学（Robb Elementary School）的枪击案中，19名儿童和两名教师遭到杀害。

事后看来是“错误的决定”

麦克劳说，现场指挥官认为枪手已被堵在教室里，孩子们没有危险。

指挥官决定先等待一个经过特别训练的战术小组到达之后再进入罗布小学的教室。

麦克劳说：“事后看来，……这是一个错误的决定，就是这样。”

这位官员说，边境巡逻特工用一把万能钥匙打开了学校上锁的房门。下午12点50分左右，警方与凶手（18岁的拉莫斯（Salvador Ramos））对射并将其击毙。

德国之声驻德克萨斯州的记者西蒙斯（Stefan Simons）说，麦克劳的言论引发了“乌瓦尔德公众的愤怒”——不仅因为现场警察的极度无能，而且因为警方在枪杀案发生几天之后才对此做出交代。

西蒙斯说，花这么长的时间来发现警方的现场失误，本身是一个“重大失误”。

德克萨斯州长艾伯特（Greg Abbott）说，他在警方对枪击事件的反应方面被“误导”了，感到“很生气”。他说，到底发生了什么，需要“彻底地、详尽地 "调查。

质疑警方错过营救时间

麦克劳承认，标准的安全指导建议警方毫不迟疑地与正在进行屠杀的校园凶手对抗。

当天上午，凶手拉莫斯在射杀自己的祖母后，开车前往罗布小学。11点28分，在小学附近，他将车开到了一条沟里。随后，他抱着一支AR-15式步枪跳出车，步行大约12分钟后进入罗布小学。然后他前往四年级的教室，枪杀了年龄在8至11岁之间的19名儿童，以及他们的两位老师。

在拉莫斯进入学校的同时，警察也赶到了现场。凶手向警察开枪，将他们阻止在外面。

中午12:03开始，有人多次拨打911紧急电话，小声告诉警察，已有多人遇害，还有“八九个”学生活着。

一个孩子在12点47分打来电话，要求接线员“请马上派警察来”。

周四流出的视频显示，当时绝望的父母敦促警察冲进学校，其中一些人被警察控制。

呼吁制定更加严控的枪支法

乌瓦尔德枪击案是自2012年桑迪胡克小学的20名儿童和6名教育工作者被枪杀以来，美国中小学中枪击事件中，死亡人数最多的一次。

与那场屠杀发生之后一样，民众呼吁美国立法收紧枪支管理。

拉莫斯在袭击前几天合法购买了两支枪：5月17日他从联邦许可的枪支经销商处购买了一支突击步枪，5月20日购买了第二支同类枪支。几天前，他刚满18岁没几天。根据美国联邦法律，这是购买步枪的最低年龄。拉莫斯还买了几百发子弹。

美国步枪协会（NRA）周五开始在休斯顿举行年会。抗议者聚集在会场外面，要求结束支持拥有枪支的游说团体对美国政治的挟持。

(法新社、美联社、德新社、路透社)

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