 ″德州史上最血腥的一天″ 后 俄亥俄州也现枪击案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2019

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时政风云

"德州史上最血腥的一天" 后 俄亥俄州也现枪击案

美国德州周六一家购物中心发生枪击案，造成至少20人死亡。一名二十出头的嫌犯已被警方逮捕。就在几个小时之后，俄亥俄州又发生一起枪击案。

USA Texas | Tote bei Schüssen in Supermarkt in El Paso (Getty Images/AFP/M. Tama)

发生枪击案的艾尔帕索和墨西哥的华雷斯相邻

（德国之声中文网）德州州长格雷格·阿博特(Greg Abbott)周六表示，发生在埃尔帕索购物中心的枪击案，已造成20人死亡，"这是德州史上最血腥的一天。"

DW.COM

这是美国近代历史上规模最大的一次示威游行。仅华盛顿一地就有80万人聚集在一起，要求政府实行更加严格的枪支管制，向强大的全美步枪协会（NRA）宣战。 (25.03.2018)

这是美国今年以来的第22起校园枪击案，其中9名学生和1名老师被打死。作案者年仅17岁。总统特朗普说，“此类现象在我们国家实在已经发生太久”。 (19.05.2018)

美国东海岸的弗吉尼亚海滩城突发枪击案。一名男子闯进政府大楼开枪射击，造成至少12人死亡。嫌犯在与警方的交火中被击毙。 (01.06.2019)

就在他发表讲话几个小时后，周日凌晨，俄亥俄州发生枪击案。根据美国《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）报道，警方表示正在调查俄州发生的枪击案，呼吁民众不要靠近相关社区。

据当地媒体报道，发生枪击事件的地区是酒吧和餐厅的聚集地。美联社指出，当地警方表示，有9人死亡，至少16人受伤。

 美墨边境周六的枪击案

德州艾尔帕索市警察局长格雷格·艾伦(Greg Allen)说，周六下午发生的枪击案导致26人受伤。警方透露，一名21岁的白人男子嫌犯已被逮捕。警方正在调查枪击案发生前不久，有人在互联网上发布的种族主义言论是否来自嫌疑人。其中抱怨西班牙裔移民涌入美国，称年老白人工人会被他们取代。

警方发言人戈梅斯表示，当局已经排除了多名枪手的可能性。警方表示，大多数受害者是在埃尔帕索购物中心附近的沃尔玛遭到枪击的。戈梅斯指出，周六下午枪击案发生时，这个连锁超市正处于购物高峰期，当时有1000至3000人正在采购。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在枪击事件后表示，死伤名单中，墨西哥人3死6伤。

USA | Schießerei in El Paso, Texas (Getty Images/AFP/J. A. Juarez)

21岁的嫌犯已被警方抓获

 

特朗普在推特上表示"报告很糟糕，死了很多人"之后，又对枪击事件做出了更全面的回应，发推表示："这不仅是一场悲剧，也是一种懦弱的行为……我知道，我和这个国家的每一个人站在一起，共同谴责今天这个令人痛恨的行为。没有任何理由或借口可以替杀害无辜民众提供合理解释。"

受够了！

一些角逐民主党提名的总统参选人在星期六的枪击事件后同表愤怒。前副总统拜登说："够了就是够了……这是病态，已经超出我们的容忍范围。"

佛蒙特州参议员桑德斯（Bernie Sanders）说："全世界的人都在看着美国，想知道发生了什么?美国社会的精神健康状况怎么了，一次又一次，一次又一次，我们一再在美国看到这种无法言语的恐怖。"

艾尔帕索位于德克萨斯州西部，和墨西哥的华雷斯相邻，居住着约68万居民。就在几天前，加利福尼亚州美食节发生了一起枪击案，一名19岁的嫌犯开枪射击，3人死亡，其中包括两名儿童。这起事件的前一天，密西西比州一家沃尔玛超市发生枪击案，造成两人死亡，一名警察受伤。

据非营利性机构"枪支暴力档案"(Gun Violence Archive)的统计，在今年，美国迄今已发生247起大规模枪击案。

 

文木 / 王凡 (美联社，法新社，路透社)

 

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