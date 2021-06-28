德尔塔来势汹汹 英国和以色列疫情反弹是为何

（德国之声中文网）根据英国公共卫生部上周末公布的数据，英国至少已有117人死于新冠病毒德尔塔变种（B.1.617.2）。最早在印度发现的这种变异病毒与之前的其它变种相比具有更强的传染力。在这些死亡病例中，有50人已经完成了新冠疫苗的两次接种，还有20人打过了一针疫苗。为什么接种疫苗之后仍然会感染甚至死亡？

英国：感染德尔塔变种致死者多为老人

从统计数据来看，截至上周五，英国全境内一共有超过11万人感染了新冠病毒德尔塔变种，其中1320人需要住院治疗。而在这些住院患者中，902人年龄在50岁以下，而这些人当中77%是完全没有接种过新冠疫苗的。在418位50岁以上的住院患者中，39%已经完成了疫苗接种，但还是感染了这一最早在印度发现的变种病毒。

而从死亡数据来看，在上述117个因变种病毒而死亡的病例中，只有8人年龄低于50岁，而且这些人都是或者只打了一针疫苗，或者完全没有接种。英国学者表示，在已经接种过疫苗但仍然感染德尔塔变种并且死亡的病例中，绝大多数都是年龄非常大或者原本身体就很虚弱的患者。

因此可以推断出，正常的健康人群，尤其是完成了两针新冠疫苗接种者，面对德尔塔变种病毒也无需过度担忧。

新冠疫苗针对德尔塔变种的防护力不足？

英国公共卫生部也强调，德尔塔变种的感染数字并不能成为拒绝接种疫苗的理由。根据该机构的统计，BioNTech/辉瑞新冠疫苗（在两针接种完成后）对于新冠病毒德尔塔变种的重症防护率高达96%，而阿斯利康的相应重症防护率也有92%。这些数据其实和针对新冠病毒其它变种的防护力是基本相当的。

根据英国的一项调查，尤其在抵御德尔塔变种毒株方面，完成两针疫苗接种之后人体才能产生足够的防护力，可以避免感染或者至少避免出现重症；而在第一针接种完成之后产生的防护力，则比针对原始新冠病毒的防护力低了17%左右。

在英国疫情的背景下，关于足球欧锦赛是否会给防疫造成更多压力的争议也成为热点话题。按照原计划，欧锦赛的半决赛和决赛都将在英国举行。周二，德国巴符州州长克莱齐曼（Winfried Kretschmann）呼吁欧足联和德国足协必须尽快采取措施，确保在体育馆观战的球迷遵守防疫规定。他在接受德国媒体采访时说，从目前大家看到的赛场状况来看，仿佛疫情已经结束，比如在匈牙利或者丹麦举行的比赛中，体育场"人满为患"，观战的球迷既没有保持安全距离，也没有戴口罩。"这绝对是一个错误的信号"。

图示：各国新增感染病例中，德尔塔变种所占的比例（截至6月28日）

以色列：德尔塔变种感染者儿童居多

和英国类似，以色列也是新冠疫苗接种工作推进速度较快的国家。直到6月中旬，该国的每日新增感染病例还都保持在个位数的水平。政府已经取消了几乎所有的防疫措施，对于很多以色列人来说，疫情似乎已经是过去的事情了。然而大概一周以来，以色列的日增病例又超过了100大关。以色列一共人口大约900万，其中550万已经接种了一针新冠疫苗，520万人已经完成了两针接种。

以色列卫生部统计的数据显示，该国最新感染的病例当中，大约90%都是感染力更强的德尔塔变种。值得注意的是，以色列感染这一变种病毒的大多数是孩子。

上周五，以色列政府又重新实施了在封闭空间内必须戴口罩的措施。不过该国的重症患者人数维持在较低水平。

以色列新冠疫情事务专员阿什（Nachman Asch）指出，以色列"破防"的问题出在隔离检疫实施不严格，有些人在国外感染了病毒之后回到以色列，又不遵守隔离规定；机场的入境新冠检测超负荷运转，导致成千上万的人在下了飞机之后未经检测就离开了机场。他呼吁民众，尽量不要出国旅行，尤其是不要带未经接种疫苗的孩子出行。最近爆发的多个群居性感染都发生在学校。

德国能吸取什么教训？

负责防疫的德国罗伯特-科赫研究所（RKI）所长维勒（Lothar Wieler）表示，从以色列的情况可以吸取的教训包括，不应该过早而且缺乏目的性地放松防疫管制。仅靠疫苗接种还不足以保护德国在秋天不受到新一轮感染高峰的袭击。比如佩戴口罩这样的简单防疫措施，仍然能够发挥重要的作用。

根据科赫研究所周一发布的统计数据，德国目前进行的新冠检测当中，至少35%的案例是德尔塔变种。维勒认为，由于相关数据是几天前统计的，所以这一变种实际上所占到的比例应该在大约50%左右。

（图片报、每日镜报）

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