德尔塔克戎（Deltacron）组合变种：专家这样说

（德国之声中文网）当一塞浦路斯研究人员在 1 月初首次报告发现了冠状病毒 delta 和 omicron 变体的混合形式时，人们大为紧张。随后，事情释然：他所发现的是实验室内发生污染的结果。

两个月后，在欧洲和美国确实发现了 Delta 和 Omicron 的组合感染。迄今，尚无大量病例。然而，即使不少国家已在很大程度上放宽了防疫抗疫措施，但德尔塔克戎这一混合型变异毒株形式的出现让人警惕，提醒我们：大流行瘟疫远未结束。

确认混合变体

姆霍尔兹感染研究中心病毒免疫部主任奇钦-塞因（ Luca Cicin-Sain ）证实说， "现已相当清楚，它确实是一种 Deltacron 变体。"

世界卫生组织也已准备好应对这种混合式病毒。该组织冠状病毒技术主管范·克尔克霍夫（ Maria van Kerkhove ）表示， "我们知道这种混合式毒株，是 Delta AY.4 和 Omicron BA.1 的组合。" 她称，在delta 和 omicron 这样的变体如此肆虐情况下，出现混合变体完全可以预料。

德尔塔克戎是否更危险？

虽然 delta 会导致更严重病程、omicron传染性特强，但并不一定意味着，这两种病毒变种的组合会更加危险。

据"Gisaid"基因组数据库报道，法国巴斯德研究所对基因组序列所作的分析显示，德尔塔克戎的确含有双线特征突变：它从 Omikron BA.1 变体中接管了几乎完整的棘突基因，并与 Delta AY.4 变体结合。而这一结合可能使杂交变体更易与宿主膜对接，从而更具传染性。

这一特性增加了人们对更具传染性的混合变种可能盛行的忧虑，尤其是，目前，世界各地都在放松相关防疫措施。它有可能导致大瘟疫期延长，而且，由于混合体中的德尔塔毒株份额，严重病程可能再度更频繁出现。

不必惊慌！

不过，多数专家对"德尔特克戎"的反应相对冷静。迄今，在德国、法国、荷兰、丹麦、英国和美国只出现少数孤立病例。它或许表明，此一混合变体并不那么危险。

免疫学家奇钦-赛因解释说："如果那真是一种传播更快并导致严重病程的变体，那就该有更多的相关病例了。"他强调，当然必须密切关注这个混合变体，不过，目前，他不惊慌。

法国巴斯德研究所（ Institut Pasteur ）专家塞蒙-洛里埃（Etienne Simon-Lorière ） 也持类似观点。他指出，到目前为止，这一混合变体仍极罕见，且未出现指数级增长迹象。换言之：该变体未显示出令人担忧的增长率。

专家们对德尔塔克戎反应相对平静，也是由于 Sars-CoV-2 的混合变体已多次出现。曾在维康信托桑格研究所（ Wellcome Trust Sanger ） 负责 Covid-19 基因组计划的巴雷特（ Jeffrey Barrett ）博士解释说， "从某个主导变量到另一个主导变量的过渡阶段中会发生这种情况，它通常是一种科学异象，仅此而已。"

德尔塔克戎是怎么来的？

世卫组织表示，在delta 和 omicron 这样的变体如此肆虐情况下，出现混合变体并不意外。

如有人同时感染两种冠状病毒变体，有可能会出现这种重组变体。它虽极罕见，不过， 尤其在今年年初，奥密克戎刚取代德尔塔成为主要变体，若此时有人同时接触这两种病毒，就可能同时感染上它们。

随着病毒在宿主细胞中繁殖，遗传物质可能已混合并组合成次生变体。然而，它只能是例外，因为，只有在最罕见情况下，这种混合变体才能生存，原因是，它通常不具备原始变体的进化优势。

现有疫苗管用吗？

接种疫苗、加强接种疫苗都不能避免感染冠状病毒，数星期来，感染数量居高不下，表明了这一点。 这主要是因为，奥密克戎变异毒株可通过逃逸突变部分绕开人体内建起的免疫保护屏障。

因此，无论是疫苗接种还是先前的感染或许都不能完全免遭德尔塔克戎的侵犯。 但是：这种混合变体迄今未能占上风，因此，接种以及加强接种至少可以预防出现严重病程。

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