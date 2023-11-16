德宪法法院：不得挪用600亿抗疫专款填补气候金库

（德国之声中文网）德国联邦宪法法院裁定，政府不得将应对新冠危机的资金用于气候保护。德国联邦政府原本计划重新分配2021年度预算中用于疫情危机的600亿欧元的余额，用于其他项目。但法院宣布，德国联邦政府这样的修改违宪。在宣判时，宪法法院第二法庭庭长柯尼希(Doris König)表示，这涉及到超过借债上限的问题。

由于新冠疫情冠被列入了全球紧急的公共卫生事件，在这种特殊情况下，联邦政府破例举债600 亿欧元。但最终，这笔钱并没在这方面用上。因此，社民党、绿党和自民党组成的“红绿灯”政府希望将这笔钱挪用于气候转型基金，在获得联邦议院批准后，将这笔钱追加到 2022 年预算中重新分配。

气候变化就在身边 天气还是气候？ 9月初在南下加利福尼亚州登陆的飓风奥拉夫是一种正常的天气现象。但随着气候变化全面展开，极端天气在世界各地愈加频繁。极端天气大会的组织者与德国气象局、气象学会和亥姆霍兹气候研究所一起，公布了有关基本事实。

气候变化就在身边 飓风频繁 飓风尼古拉斯几乎是和飓风奥拉夫同时袭击了美国德克萨斯州附近的海岸。这不再是一个巧合。德国气象学家和气候研究人员言简意赅地指出，气候变化是真实而危险的。专家们一致认为，人类活动是气候变化的根源，但我们仍然能够为阻止气候变化做些什么。

气候变化就在身边 极端天气是正在进行时 鉴于飓风和山火的威胁日益增大，美国总统拜登警告美国正面临“红色警报”。2020年，极端天气事件给美国带来了创纪录的1000亿美元的损失。“科学家们多年来一直警告我们，极端天气将变得更加极端。我们现在正在实时经历这一切。”

气候变化就在身边 基础设施不堪重负 热带风暴带来大量雨水。今年夏天，中国也经历了几次强降雨。8月底，黄河上的小浪底大坝不得不开闸泄洪，以减少暴雨后水库的压力。

气候变化就在身边 洪水来袭 7月，中国河南遭遇强降水。卫辉等地居民被洪水围困，不得不坐铲车、橡皮艇等撤离市区。

气候变化就在身边 摧毁殆尽 德国莱法州和北威州7月也遭遇异常大的降雨量引发的洪水。图中的舒尔德村座落在阿尔河边，几乎被完全摧毁。

气候变化就在身边 罕见的博登湖上龙卷风 8月初，弗里德里希港附近的博登湖上突然出现龙卷风。 这样景观是在高温、高湿、积雨云厚重等因素作用下发生的，在博登湖上极为罕见。

气候变化就在身边 房顶被掀 6月底，一场罕见的龙卷风袭击了捷克南摩拉维亚的Moravská Nová村。

气候变化就在身边 干旱愈发严重 干旱问题也因气候变化而加剧。阿富汗今夏的极端干旱，喀布尔河只剩下泥泞的细流。联合国世界粮食计划署警告说，阿富汗1400万人，即三分之一人口正受到饥饿的威胁。

气候变化就在身边 几无收成 安哥拉南部的农民也因干旱几无收成。新教灾难救助慈善会迪阿科尼估计，全世界有4100万人受到饥饿的威胁，其中大部分是由于极端天气造成的。战争和新冠疫情更加剧了食品供应危机。

气候变化就在身边 蝗灾泛滥 自2020年以来，撒哈拉以南非洲大片地区遭遇多次蝗灾。 根据联合国粮农组织的估计，气候变化导致蝗灾蔓延到山区，这在以前并不多见。

气候变化就在身边 森林火灾接连不断 世界各地的森林火灾也越来越频繁，越来越严重。澳大利亚、俄罗斯、北美、地中海地区都未能幸免。希腊、土耳其和西班牙是今年的重灾区。森林火灾问题也是汉堡举行的极端天气大会讨论的内容。 作者: Fabian Schmidt



不过，联邦议院中基民盟/基社盟议会党团的 197 名成员就此提起诉讼，他们认为，这违反了债务刹车的政策。在 6 月的听证会上，基民盟议员米德尔贝格（Mathias Middelberg）说，债务刹车需要真正发挥作用，这样储备基金才不会被反复设立，改变用途。另一位基民盟议员施耐德（Karsten Schneider）补充说，即使在紧急情况下，也必须明确国家的信贷授权范围。

另一方面，政府代表则认为，疫情导致经济疲软，需要刺激私人投资。重新分配资金的目的是为投资创造一定程度的可靠性。德国经济部长哈贝克（Robert Habeck，绿党）指出，如果宪法法院做出反对的裁决，将对德国的经济政策造成沉重打击。

随着德国联邦宪法法院宣布裁定，气候转型基金的财政资金现在有了一个600亿欧元的大缺口。德国联邦总理肖尔茨表示，政府将密切关注法院的派绝：“可以想象，这一判决将会给落实预算发生深远的影响”。不过，该判决对通过 2024 年联邦预算的时间表没有影响。

基社盟联邦议会党团小组组长多布林特（Alexander Dobrindt）认为这是对红绿灯联盟的“一记响亮的耳光”。接受媒体采访时他说：“红绿灯联盟不慎重的财政政策现在在反噬自己。”基民党党团主席梅尔茨（Friedrich Merz）则指出：“宪法法院制止了政府的自私心态，强调了债务刹车的规定。”

(德新社，法新社，路透社)



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