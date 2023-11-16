德宪法法院：不得挪用600亿抗疫专款填补气候金库

德国联邦宪法法院公布裁决，德国政府不能把用于抗击新冠疫情的600亿欧元资金挪用到气候项目上，这样的修改违反宪法。德国经济部长指出，反对的裁决会给德国的经济带来沉重打击。
（德国之声中文网）德国联邦宪法法院裁定，政府不得将应对新冠危机的资金用于气候保护。德国联邦政府原本计划重新分配2021年度预算中用于疫情危机的600亿欧元的余额，用于其他项目。但法院宣布，德国联邦政府这样的修改违宪。在宣判时，宪法法院第二法庭庭长柯尼希(Doris König)表示，这涉及到超过借债上限的问题。
由于新冠疫情冠被列入了全球紧急的公共卫生事件，在这种特殊情况下，联邦政府破例举债600 亿欧元。但最终，这笔钱并没在这方面用上。因此，社民党、绿党和自民党组成的“红绿灯”政府希望将这笔钱挪用于气候转型基金，在获得联邦议院批准后，将这笔钱追加到 2022 年预算中重新分配。
不过，联邦议院中基民盟/基社盟议会党团的 197 名成员就此提起诉讼，他们认为，这违反了债务刹车的政策。在 6 月的听证会上，基民盟议员米德尔贝格（Mathias Middelberg）说，债务刹车需要真正发挥作用，这样储备基金才不会被反复设立，改变用途。另一位基民盟议员施耐德（Karsten Schneider）补充说，即使在紧急情况下，也必须明确国家的信贷授权范围。
另一方面，政府代表则认为，疫情导致经济疲软，需要刺激私人投资。重新分配资金的目的是为投资创造一定程度的可靠性。德国经济部长哈贝克（Robert Habeck，绿党）指出，如果宪法法院做出反对的裁决，将对德国的经济政策造成沉重打击。
随着德国联邦宪法法院宣布裁定，气候转型基金的财政资金现在有了一个600亿欧元的大缺口。德国联邦总理肖尔茨表示，政府将密切关注法院的派绝：“可以想象，这一判决将会给落实预算发生深远的影响”。不过，该判决对通过 2024 年联邦预算的时间表没有影响。
基社盟联邦议会党团小组组长多布林特（Alexander Dobrindt）认为这是对红绿灯联盟的“一记响亮的耳光”。接受媒体采访时他说：“红绿灯联盟不慎重的财政政策现在在反噬自己。”基民党党团主席梅尔茨（Friedrich Merz）则指出：“宪法法院制止了政府的自私心态，强调了债务刹车的规定。”
(德新社，法新社，路透社)
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