德宪法保卫局：有人试图干预德大选  总理候选人遭抹黑 

（德国之声中文网）德国联邦宪法保卫局（BfV）表示，本次德国联邦大选前，有海外势力试图影响选举。尤其是针对绿党候选人贝尔伯克（ Annalena Baerbock ）。宪法保卫局局长托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）在联邦议院的一场听证会上指出，他们发现，尤其是在初选阶段，互联网上有 “针对个别候选人的大规模行动。”

德国《时代周刊》（Die Zeit）援引哈尔登旺表示，有人针对性的攻击，散布了贝尔伯克的大量虚假消息。联盟党候选人拉舍特（Armin Laschet）也是一个常常受到攻击的对象，相比来说，社民党候选人肖尔茨（Olaf Scholz）受到的攻击就少得多。

法新社报道，哈尔登旺并没有确切地表示攻击方的身份以及可能的动机。不过黑客的背后可能是俄罗斯。贝尔伯克在选战期间曾敦促德国对俄中采取强硬立场。她曾向媒体表示，她认为德国应加大对俄罗斯施压，以应对俄罗斯新近在乌克兰边界附近的军事行动。在对待有争议的北溪2天然气管道修建问题上，她表示，政界应该撤回对该项目的支持。

观看视频 10:38 专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战”

2017年举行的上一届德国大选期间，德国内政部长曾表示，俄罗斯有可能尝试对德国联邦议院大选施加影响。此前举行过的美国和法国大选中都有迹象显示，俄罗斯曾试图对这两个国家的选举施加影响。

哈尔登旺表示，这些攻击往往是针对那些有强硬立场，而攻击者反对这些立场的政治人物“。他还补充表示，宪法保卫局“大多能够避开这些来自国外的攻击”，当出现具体的攻击时会告知每一位相关人员。受影响的人数 “在一个非常小的范围内”。 考虑到其他国家的经验，宪法保护办公室在早期阶段就对这种企图影响选举的危险做好了准备。近年来，法国、美国等地的选举都出现了 “大规模影响投票的行动”。

（法新社，《时代周刊》）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。