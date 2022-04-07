德安全部门中右翼极端主义案件增加

（德国之声中文网）埃森一名16岁中学生涉嫌计划对自己学校实施恐怖袭击的消息本周在德国引起哗然。周四（5月12日），警方在其位于埃森博贝克（Borbeck）区的一栋公寓楼里逮捕了这名少年，由此阻止了这场计划中的血腥袭击。警方在其家中发现了制造炸弹的材料、自制枪支、反犹太主义和种族主义的文字材料以及新纳粹标志。初步调查显示，这是一场独狼行动，没有共犯。目前案件还在进一步调查中。

这名涉嫌倾向右翼极端主义中学生被捕的次日，德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）在一场新闻发布会上宣布了另一个令人不安的消息：一份报告发现，德国安全部门中右翼极端主义案件有所增加。

德国近年发生了一系列涉及警察和军方人员的"引人注目"的案件，这增加了德国安全部门内部对于右翼极端主义的担忧。

主要发现

周五发布的报告调查了2018年7月至2021年6月的860起涉嫌极端主义行为的案件，调查范围包括联邦级和州级安全机构。报告在其中的327起案件中发现了与极端主义相关的"具体证据"。这一数据表明，与2020年发布的首份报告相比，案件数量有所上升。

最新报告称，德国联邦军事情报局（MAD，又称联邦军事保卫局）中的此类案件数量最多，共有83名工作人员被证实参与了"个人极端主义活动"。排在第二的是联邦警方，共有18名涉案人员。

这些极端主义活动包括参加右翼极端主义活动，加入极端主义聊天群，以及与极端主义政党和组织保持联系，参与高呼"希特勒万岁"口号和敬纳粹礼的活动。

内政部长费泽尔强调，德国政府不会允许该国的民主"被右翼极端分子从内部破坏"。她介绍，已经对被证实与极端主义有关联的安全部门工作人员采取了500多项纪律处分。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼分子在法庭门外刺杀穆斯林妇女 2009年7月1日，一名28岁的俄罗斯裔德国青年在德累斯顿地方法庭门外向埃及妇女Marwa El-Sherbini刺了18刀。行凶的男子名叫Alex Wiens。他在杀害Marwa El-Sherbini前一年曾在德累斯顿市区公共场合辱骂El-Sherbini是“恐怖分子”和“伊斯兰分子”。Alex Wiens也因此被告上法庭。在法庭审理这一案件的过程中，Alex Wiens持刀杀害了Marwa El-Sherbini。Marwa El-Sherbini是德国境内发生的仇视伊斯兰谋杀案中第一位受害者。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 挪威连环枪击案 2011年7月22日，挪威极端右翼分子布雷维克（Anders Behring Breivik）制造了连环爆炸案和枪击案，造成70多人死亡，近百人受伤。作案前他曾屡次在网上发表强烈的国家主义言论，批评挪威的移民政策太过宽松，反对不同背景的人生活在一起。他还在袭击当天在网上发表《2083——欧洲的独立宣言》，描述自己的极右翼激进意识形态。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 #MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命） 2015年2月10日，美国北卡罗来纳州教堂山地区的三名穆斯林大学生Deah Barakat、Yusor Abu-Salha和Razan Abu-Salha被一名46岁的白人男子枪杀。凶手自称极其反对制度性宗教。他在作案前已经多次骚扰并威胁过三名遇难者。凶杀案发生后，大量网民使用#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）作为标签，敦促公众关注仇视穆斯林的问题。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 伊曼纽尔非裔卫理公会教堂枪击案 2015年6月17日，一名白人男子在在美国南卡罗莱纳州伊曼纽尔非裔卫理公会教堂开枪乱射，造成9人死亡。这座教堂拥有199年的历史，见证了奴隶制时代、20世纪60年代民权运动和黑人生活问题运动。凶手承认带着挑起种族战争的攻击意图犯下袭击案。他被判处死刑。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 慕尼黑枪击案 2016年7月22日，慕尼黑一处购物中心发生枪击案，导致10人死亡，36人受伤。凶手是一名18岁的伊朗裔德国人。警方调查发现，行凶者曾散布仇外及种族歧视性言论。行凶者患有抑郁症，他常常遭到欺负，想对具有移民背景的人实施报复。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 英国清真寺遭袭 2017年6月19日，一名47岁的男子驾驶厢式货车冲向伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的一群行人，导致一人死亡，10人受伤。所有受害者都是穆斯林，当时他们正要去清真寺参加斋戒期间的特殊祷告仪式。警方调查发现，行凶者的作案动机是“仇视伊斯兰”。凶手被判终身监禁。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼集会中的袭击案 2017年8月11日，白人优越主义支持者在美国弗吉尼亚州夏洛蒂镇举行大规模示威集会。反对示威者在现场也举行活动抗议此次示威，双方先是发生了小规模冲突。活动最终升级为暴力冲突，一名示威支持者驾车蓄意冲撞反示威人群，造成一名女性死亡，19人受伤。袭击者是一名白人至上主义支持者，其老师称他长期处在“新纳粹主义的边缘”，其Facebook上张贴了大量支持纳粹主义的内容。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 魁北克清真寺袭击案 2017年1月29日，一名白人男子在加拿大魁北克一所清真寺晚间祷告期间乱枪扫射，造成6人死亡，多人受伤。据报道，行凶者是一名在校大学生，常在社交媒体上发表反多元文化观点。总理特鲁多发表声明谴责这起“恐怖袭击”。他说：“多元是我们的优势，容纳不同宗教是我们加拿大人应该珍视的价值。”

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 美国犹太教堂遭枪击 2018年10月27日，美国宾夕法尼亚州匹兹堡的一所犹太人教堂内发生枪击案。一名反犹主义者乱枪杀死11人。射杀时他还不断呼喊着反犹口号。据报道，行凶者曾在社交媒体上发表过大量反犹内容的帖子。根据反诽谤联盟的说法，这是“美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新年夜的袭击 2018年12月31日，正当人们喜气洋洋地迎接新的一年的到来，德国北威州伯特洛普小城却发生了一起袭击案。一名男子驾车故意撞向一群行人，造成8人受伤，其中一人伤势严重。被撞得是两个叙利亚家庭和一个阿富汗家庭。警方调查发现，这名袭击者故意且目标明确地想杀死外国人。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新西兰清真寺恐袭 2019年3月15日，新西兰基督城两座清真寺遭遇恐怖袭击。一名极端右翼分子在两座清真寺乱枪扫射，造成至少49人死亡。袭击者今年1月份起草了一份74页的“宣言”，并在屠杀行动之前把它放到网上。他在“宣言”中表明了自己的理念以及世界观。新西兰总理阿德恩在记者会上表示，这是该国“最黑暗的一天”。 作者: Rebecca Staudenmaier, Nermin Ismail



（德新社，法新社，德国福音教通讯社）

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