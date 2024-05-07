德媒：AfD内部文件展现“对极权体制的热情”

德国极右翼政党选项党欧洲议员克拉的布鲁塞尔办公室周二遭到搜索，原因是其前助手涉嫌为中国从事间谍活动。与此同时，德媒披露出的选项党内部文件显示，该党部分人士对极权主义怀有令人不安的热情。

（德国之声中文网）德国最高检察院表示，有关当局周二（5月7日）在布鲁塞尔搜查了德国极右翼议员克拉（Maximilian Krah）的欧洲议会办公室。

克拉是德国选项党（AfD）欧洲议会选举首席候选人。他的德籍中国裔助手郭建（音译）因涉嫌为中国从事间谍活动而在4月22日被捕，克拉本人也正受到调查。

自克拉2019年当选欧盟议员以来，郭建一直为克拉工作。他被指为中国情报机构效力，并在今年1月多次传递欧洲议会内部的敏感信息。在郭健被指控为中国从事间谍活动后，克拉已将其解雇。

德国最高检察院在周二的一份声明中说，“欧洲议会已经批准进入该场所”。检察官表示，郭建在布鲁塞尔的一处公寓于4月24日遭到搜索，两人的办公室则在周二上午被搜查。“这些措施是针对郭建涉嫌担任情报人员所进行调查的一部分。” 对克拉办公室的搜查则是根据他的证人身份进行的。

克拉在X上发表声明说：“今天，我的前雇员位于布鲁塞尔的办公室遭到搜查。这是他被捕后意料之中的事，因此并不奇怪。唯一值得注意的是，搜查时间如此之长。我和其他员工都未受到影响。”

比利时检察院发言人向德新社证实，当局是应德国检察官的要求进入办公室。

德国极右翼政党选项党欧洲议员克拉的布鲁塞尔办公室周二遭到搜索 图像来源: JEREMY AUDOUARD/AFPTV/AFP via Getty Images

“对极权主义的热情”

与此同时，《南德意志报》近期的一份报道披露了德国选项党内部对极权体制的热衷。该报看到的一份选项党内部文件显示，AfD领导层人员不仅赞扬中国和俄罗斯的极权政权，还积极支持其立场。

报道指出，选项党的亲中和亲俄路线并不新鲜。该党在联邦议院和欧洲议会的代表长期以来一直公开呼吁取消对俄罗斯的制裁，停止向乌克兰运送武器。而选项党的内部文件显示，该党部分成员对北京和莫斯科专制统治者的理解程度远超过其公开发表的立场。

据《南德意志报》报道，2020年秋季，在选项党联邦议院外交工作小组制定的一份30页“中国战略”草案中，中国因努力维护民族国家和与之相关的所谓价值观而备受赞誉。文件内容指出，当德国政府通过大规模移民、“清除军队、警察和情报部门中的政府批评者 ”以及监视等手段来诋毁民族国家时，中国却采取了相反的做法。因此，中国在维护民族国家方面“也许是最重要的合作伙伴”。

《南德意志报》近期的一份报道披露了德国选项党内部对极权体制的热衷 图像来源: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

此外，受到中国共产党控制的中国媒体被赞誉为典范。文件指出，在德国和其他国家，“媒体格局大体上一致”，而中国媒体比德国媒体表现出更大的抵抗能力，例如对大规模移民进行了“非常批判性的报道”。文件还写道，与美国或德国不同的是，在中国，没有针对安全力量的种族主义指控，“不是因为这些指控被压制，而是因为这些报道被归类为无关紧要”。

《南德意志报》报道称，这份机密文件在议会小组的内部投票过程中被阻挡，原因是其他工作组的政治家拒绝同意文件内容。欧盟工作组的一份“对华立场文件”也遭遇了相同情况，该份文件强调不应将与中国的协议与政治问题（如人权）挂钩。

报道称，选项党外交工作小组是上述理论的核心拥护者，其成员包括涉嫌收受来自俄罗斯非法资金的拜斯特伦（Petr Bystron），以及多名亲俄议员和以亲中著称的议员考伊特（Stefan Keuter）。《南德意志报》引述一名选项党议员表示，“这个小组中许多人对独裁政权的热情十分令人不安”，有人亲中国，有人支持俄罗斯，甚至也有伊朗的拥护者，只差朝鲜朋友圈。

报道还指出，选项党外交事务工作组对乌克兰和台湾问题也持有特殊立场。他们指责乌克兰存在腐败问题，这一指控与俄罗斯的说辞相似。而在一份文件中，该党议员认为对台湾的声援以及加强台德政治交流 “无助于稳定局势”，要求德国政府“避免让德国武装部队参与北约未来可能在印太地区举行的军事演习”，显然是为了避免与中国对立。

(美联社、德新社、南德意志报）

柏林数千人集会反对德国选项党 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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