德媒: 俄罗斯与中国公司洽购可携带弹头的无人机

（德国之声中文网）德国"明镜在线"（Der Spiegel）本周五（2月24日）报道，俄罗斯军方和中国无人机制造商西安冰果智能航空技术有限公司（ Xian Bingo Intelligent Aviation Technology）据称正在就为俄罗斯大规模生产可携带弹头的无人机进行谈判。

报道说，西安冰果智能航空科技有限公司已同意生产并测试100架ZT-180无人机原型机，并在今年四月前交付给俄罗斯国防部。此外，该公司还计划向俄罗斯提供部件和技术，以便在那里设立生产线，预计每个月可以生产最多100架无人机。

"明镜在线"的报道中说，军事专家表示，ZT-180无人机能够携带35至50公斤的弹头，其设计可能类似于伊朗的Shahed-136神风无人机。俄罗斯军队在乌克兰使用了数百架伊朗神风无人机攻击居民楼、发电站、地区供暖厂，造成平民伤亡。

"明镜在线"报道还称，早在去年，一家由中国军方控制的企业就计划为俄罗斯的苏-27战机和其他型号的飞机提供备件，为此据悉还计划制作假的货运文件，以便将这些军用飞机的备件伪装成民用飞机的备件。

中方驳斥：虚假消息

"明镜在线"的报道中没有引用具体的消息来源。西安冰果智能航空科技公司尚未对此做出回应。

中国外交部发言人汪文斌对有关报道回应说，"近期有大量关于中方向俄罗斯提供军援的虚假信息，其背后的意图值得警惕。"他还称，"中国在军品出口方面一向采取谨慎、负责的态度，不向冲突地区或交战方提供任何军售。"

西方警告中国不要向俄出售武器

据路透社报道，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）本周四提到，已经向中国官员表明，北京方面向莫斯科提供军事援助是不可接受的。

近日，美国、德国和其他西方国家都警告中国不要向俄罗斯出售武器用于对乌克兰的战争，并指"任何这样的举动都会带来严重后果"。美国国务卿布林肯2月18日在接受美国哥伦比亚广播公司新闻(CBS)采访时称​​，中国公司已经向俄罗斯提供 "非致命性支持"（non-lethal support），而美国掌握的最新信息表明，北京也在"考虑"向俄罗斯提供"致命性支持"（lethal support），包括弹药到武器本身。他警告说，这种升级将意味着中国将承受"严重后果"。

尽管受到西方的严厉制裁，但据信俄罗斯已经从伊朗和朝鲜购买了武器，包括伊朗的无人机。

乌克兰战场上的大疆无人机

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