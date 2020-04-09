 德媒问能否向中国索赔 柏林不接话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2020

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时政风云

德媒问能否向中国索赔 柏林不接话

新冠疫情全球流行，已经给各国造成不可估量的损失。一些国家发出了是否应对病毒溯源地中国索取赔偿的问题。现在德国舆论也出现了类似讨论。

Deutschland Reichstagsgebäude in Berlin (picture-alliance/dpa/xim.gs/p. Szyza)

能否向中国索赔？德媒也出现类似讨论

（德国之声中文网）德国发行量最大的报纸《图片报》援引的国际法专家指出，在新冠疫情初期，中国没有遵守其对世界卫生组织的信息通报义务。鉴于世卫组织的有关规定具有国际法层面的束性，因此中国隐瞒疫情的做法违反了国际法。

在中国提供的信息基础上，世卫组织今年一月中旬还表示，未发现新冠病毒人传人的证据。批评者指出，这一拖延让各国损失了为应对疫情做准备的宝贵时间。哈佛大学的国际法专家James Kraska因此认为，当事国家有权在国际法庭向中国提出索赔诉讼。

英国智库亨利·杰克逊学会（Henry-Jackson Society）的一份研究报告甚至指出，中国应为新冠疫情造成的经济后果承担法律责任。

美国国务卿蓬佩奥日前在接受图片报在线采访时，再次强调了中国在这场全球疫情中的"肇始"责任不可推卸，"必须在全球层面进行讨论"。 他指出，新冠病毒源自中国的野生动物市场，而疫情发生后中国执政党和政府没有及时公开有关信息。

Symbolbild Mike Pompeo in Afghanistan (imago images/Xinhua/L. Jie)

美国国务卿蓬佩奥在接受图片报采访时，再次强调了中国在这场全球疫情中的"肇始"责任不可推卸

对于中国是否应为全球经济损失承担责任的问题，蓬佩奥说，他相信有关责任者有朝一日会被追究责任。但目前的当务之急是，让美国和世界经济重获生机。他说："追问责任一天会到来的。"

德国的一些政界人士也开始呼吁政府考虑向中国问责。自民党中国问题专家穆勒-罗森特里特（Frank Müller- Rosentritt）希望德国推动调查中国是否违反了世卫组织通报义务，如果得出肯定的结论，则应审核向中国提出法律赔偿要求的可能性。

执政党之一基民盟的经济议题专家霍普特曼（Mark Hauptmann）对《图片报》表示，中国的做法让首先在一个地区传染的疾病发展成为一场全球大流行病，"北京不能不承担后果"。而《图片报》甚至已经替德国企业、纳税人列出了一份向中国"讨债"的账单，似乎至少要为"那些每天损失以十亿计的企业、那些为生存而挣扎的行业、那些长年辛苦工作积蓄却一朝付之东流的纳税人，那些因工作岗位不保而担惊受怕的公民"在道义上讨个说法。

柏林：不认为北京在数字上做手脚

Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

据媒体援引德国政府的一份内部文件报道，在新冠疫情爆发导致全球流行的问题上，柏林不会对中国提出指责

德国联邦政府对《图片报》有关索赔问题的询问未作正面回应。据《莱茵邮报》报道，根据联邦政府就自民党联邦议院党团的一份相关询问做出的答复，在新冠疫情爆发导致全球流行的问题上，柏林并不会对中国提出指责。因为"德国联邦政府所掌握的信息"，并未显示中国故意隐瞒数据。

德国联邦卫生部在答复中指出，就新冠病毒来说，确凿的实验室检测结果对于感染诊断的定义和统计是必不可少的。中国一度改变确诊病例定义及统计标准，即只将具有临床症状及肺部造影特征的患者计为确诊病例。德国卫生部认为在当时的疫情形势下这种暂时的调整是可以理解的。而包括美国在内的一些国家则因此指责中国在新冠爆发的较早阶段试图隐瞒疫情的真实规模。

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