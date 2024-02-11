德媒调查中国电商如何偷逃关税

（德国之声中文网）西南德意志电台记者来到欧洲最大的空运货物转运站之一、比利时列日机场，这里每天有上百万来自中国的小包裹空运抵达，其中一大部分继续运往德国。

一位海关工作人员向记者展示，一个注明价值54欧元的包裹，实际上是一个价值1270欧元的4K投影仪。价值低于150欧元的包裹进入欧洲无须缴纳海关税。这里的工作人员每天都记录下这样企图逃税的案例。

机场的海关工作人员还向记者展示，有时一件包裹会拆成两部分运送，以便让每件的价值低于150欧元。这也是一种欺诈行为。

西南德意志电台的报道还指出，价值低于150欧元的包裹虽然无须缴纳海关关税，但仍须缴纳进口营业税。比如Temu（铁木）或Shein（希音）在爱尔兰注册，须在当地缴纳营业税，而由爱尔兰将比如德国客户订货的部分营业税转给德国。但由于各国之间缺乏数据联网以及难于检查商品实际价值，这一税收也存在问题。

人手不足 难以检查海量包裹

西南德意志电台报道说，近200名海关工作人员在列日机场检查来自中国的海量货物。工作人员表示，尽管知道包裹价值存在故意低报的问题，但没有办法对所有包裹进行检查。

报道称，据欧委会统计，过去两年共有20亿件这样的包裹。而布鲁塞尔估计，所有免关税的包裹中，65%存在低报价值的问题。

这样的现象也引起欧洲本土电商的不满，因为这会导致不公平竞争。

西南德意志电台报道说，从2022到2023年，运往欧洲的免关税包裹数量翻了一番，原因之一是中国电商平台Temu。该平台自2023年初也在德国活跃起来。

欧盟监管部门考虑取消150欧元以下免关税的规定，但决定要到2028年才能做出。

德国之声1月底引述《商报》报道，上线短短几个月内，Temu在德国访问量已排名第四，仅次于亚马逊、易贝（Ebay）和欧图（Otto）。Temu也成为去年德国下载最多的应用程序。过去六个月中，多达26%的德国公民在Temu上进行过购物。

（德国电视一台等）

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