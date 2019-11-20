德媒：美国通过香港法案 柏林“沉默”

（德国之声中文网）本周三（11月20日），在联邦政府的新闻发布会上，发言人赛博特（Steffen Seibert）在回答提问表示，只有通过对话才能找到解决方案，而对话只能是在法律、自由的基础上进行，而这一基础是十分明确的，即"一国两制"。针对记者提出的美国国会通过的《香港人权与民主法案》一事，赛博特没有发表评论。德国政界领导人迄今未就这一法案作出表态。

德国在野党自民党外交政策发言人德吉尔-撒莱（Bijan Djir-Sarai）向《明镜周刊》表示："联邦政府现在迫切需要对香港的暴力抗议作出恰当的回应。"他说，香港和北京政府在过去数月原本有时间，来缓和局势，并回应示威者提出的合法诉求。"但他们却以暴力作为回应，任由局势继续激化，形势如同一场内战。"

联邦议会外交委员会主席罗特根（Norbert Röttgen，基民盟）则向《明镜周刊》表示，中国的发展令人担忧。罗特根说，尽管中国承诺了"一国两制"，但已开始去碰触和加以限制。"德国必须争取与其它欧洲国家就对华政策达成广泛一致，只有这样我们才能强大，只有这样才能受到中国的严肃对待。"

与联盟党（基民盟、基社盟）联合执政的社民党外交政策发言人施密德（Nils Schmid）则在接受德国公法电视台Phoenix采访时表示，他有疑惑的是，如果 "现在在经济上施加压力，是否能在短期内真的对示威者有所帮助" 。但他说，如果出现人民解放军出兵香港的情况，"那肯定会将制裁列入议事日程"。

9月德国总理默克尔访华期间曾表示，必须保障香港民众的权利与自由，此外必须寻求以和平方式平静局势。之后，德国外长马斯在柏林一次活动上与香港抗议活动人士黄之锋会晤，引发北京的抗议，后者称这是对中国内政的严重干涉。

苗子/乐然（据Spiegel等）