德媒：美国总统拜登下周将访德

由于佛罗里达州遭遇飓风袭击，美国总统拜登临时取消了原定本周末进行的访德行程。不过，多家媒体报道称，下周拜登总统就有可能会访问德国。

（德国之声中文网）据《明镜》周刊和德新社报道，美国总统拜登下周即将访问德国，并计划在下周五同德国总理肖尔茨以及德国总统施泰因迈尔举行会谈。不过，拜登访德行程尚未得到官方证实。

拜登原定10月11日开始对德国进行为期两天的访问，但由于美国遭受飓风袭击，美方临时取消了此次行程。按照原定计划，拜登本应在德国逗留两天半，除柏林之外，还将访问设在德国莱法州拉姆施泰因的美军基地，并在当地主持一次乌克兰问题高峰会晤。

《明镜》周刊报道称，按照原定计划，拜登的德国之行被列为正式国事访问，德国将以国宴及其他礼遇予以高规格接待。不过，相比之下，下周的访德行程将被大大缩减。按照相关计划，德国总统施泰因迈尔将授予拜登联邦大十字特别勋章，以表彰他为德美友谊做出的贡献。

按照相关计划，德国总统施泰因迈尔将授予拜登联邦大十字特别勋章。图为拜登在白宫会晤德国施泰因迈尔 图像来源: Bundesregierung/Bergmann

这是拜登近四年的总统任期内首次对德国进行双边性质的访问。2022年，拜登总统曾出席德国主办的七国集团峰会，此后也曾多次在拉姆施泰因美军基地进行过中途逗留，但截至目前，拜登尚未对德国进行过单独的国事访问。在明年一月结束总统任期前，现年81岁的拜登总统希望能够弥补这一缺憾。

（德新社、明镜周刊）

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