德媒：美中情局曾警告乌克兰勿炸北溪管道

（德国之声中文网）德广联、德国《时代周报》以及荷兰公共广播电视台NOS调查报道指出，荷兰军事情报局MIVD去年6月最先得到了乌克兰可能计划攻击北溪天然气管道的消息，随后通知了美国、德国等盟友的情报机关。美国中央情报局接报后曾警告乌克兰方面切勿执行这样的计划。而在去年9月爆炸发生后，荷兰军事情报局也曾向各国情报机关通报称，袭击者可能来自乌克兰。不过迄今为止的指向乌克兰的线索都不足以确切证明袭击者的具体身份。

一星期前，美国《华盛顿邮报》也报道称，去年6月，美国中情局（CIA）从欧洲一个情报机构获得情报了解到，来自乌克兰特种部队的6名成员组成的行动小组准备在一次秘密潜水行动中炸毁北溪天然气管道。

这些情报被美国空军国民警卫队一等兵杰克·特谢拉（Jack Teixeira）分享到通讯软件Discord上。今年4月，特谢拉已经因涉嫌泄露美国军事机密而被捕。《华盛顿邮报》从特谢拉的一位网友那里获得了这些情报的副本。

报道称，中情局根据一个乌克兰人提供的信息写下有关北溪爆炸计划的情报报告，并且在2022年6月与德国和欧洲其它国家分享了这份报告。

报道还指出，欧洲多个国家的官员证实，在Discord泄露的情报简报与欧洲情报部门知会中情局的内容一致。

报道称，破坏计划的参与者直接向乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎鲁什尼(Walerij Saluschnyj)进行了汇报。而乌克兰相关人员故意向总统泽连斯基隐瞒了这一计划，以便让他能够更加可信地对外否认乌克兰的责任。

美国国家安全委员会发言人约翰·科比(John Kirby)周一（6月5日）对外表示，对北溪爆炸事件的调查正在积极进行。他说不会就正在调查的案件发表评论。

俄罗斯驻美国大使馆周三表示，《华盛顿邮报》报道的有关美国在北溪天然气管道爆炸案发生前就对该计划知情的内容是西方国家共同试图混淆事实真相努力的一部分。

去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，欧洲对俄罗斯天然气的依赖成为政治焦点。9月26日，由俄罗斯向德国输送能源的北溪天然气管道项目北溪一号与北溪二号位于波罗的海海底的管道于同一日发生爆炸，导致大量天然气泄漏到附近海域。两段管道平时由俄罗斯天然气工业股份公司维护运营。

北溪天然气管道爆炸事件加速了欧洲寻找其它能源供应商问题上的转变。

俄罗斯原本计划通过北溪两条天然气管道每年向德国输送1100亿立方米的天然气。

《华盛顿邮报》在报道中指出，该报同意美国政府提出的，出于对信源和行动风险的考量，在报道中隐去欧洲情报机构的名称以及这份可疑计划中某些部分的要求。

美国中情局没有立刻回复路透社提出的相关问询。

北溪管道爆炸发生在瑞典和丹麦的专属经济区。这两个国家都认为爆炸是人为故意发生的，但还没有确定爆炸案的策划者和执行者。

华盛顿和北约都将北溪爆炸案称为“破坏行为”。莫斯科指责西方调查人员拖拖拉拉，试图掩盖谁是真正的幕后黑手。

今年早些时间，美国和德国的媒体都曾报道，调查和情报表明，北溪二号管道去年9月的爆炸案，可能与亲乌克兰的团体有关。但乌克兰政府和军方情报官员表示，他们没有参与此次袭击，也不知道是谁发动的。

如何保护天然气管道免遭人为破坏？

（路透社等）

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