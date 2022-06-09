德媒称肖尔茨将访基辅 北顿涅茨克或将失守

德国有媒体报道，德国总理肖尔茨将与法国总统马克龙、意大利总理德拉吉一同访问乌克兰。但柏林和巴黎官方未予证实。周一，俄军已攻入乌克兰东部激战城市北顿涅茨克的中心。
（德国之声中文网）据德国《周日图片报》报道，德国总理肖尔茨不久将访问乌克兰。该报援引德国和法国政府圈内人士报道，肖尔茨计划在6月底的G7峰会之前，同法国总统马克龙、意大利总理德拉吉一起前往基辅。
报道称，德法两国政府已经就领导人的基辅执行磋商了一段时间，但马克龙希望在法国议会选举之后出访。此外，让意大利总理同行，也是巴黎方面的建议。德、法、意领导人希望用此行发出欧洲团结一致的信号。
德国政府尚不愿证实这一消息，一位发言人对德广联表示，"在这件事上，没有新的信息"。据德新社报道，爱丽舍宫也拒绝证实有关报道。
与此同时，乌克兰总理泽连斯基再次呼吁德国提供现代化的防空武器。乌克兰驻德国大使梅尔尼克对德新社说："没有德国的重型武器的话，我们无法抵御住俄罗斯的军事强势，挽救士兵和平民的生命"，他强调："乌克兰期待联邦总理肖尔茨在访问基辅的时候，宣布德国新的军备援助计划，务必包括可以立即提供的'猎豹1型'坦克和'黄鼬'步兵战车。"
乌克兰军队最高指挥官萨鲁什尼（Waleryj Saluschnyj）周日夜间在同美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）通话后，在脸书上发帖称，乌克兰目前需要在长达2450公里的战线上低于俄军的攻击，其中在1105公里的战线上有活跃的战斗行动。
周一，乌克兰军方承认，俄军已挺进东部城市北顿涅茨克的中心地带。经过数周的激烈拉锯战后，乌克兰军队总参谋部周一早晨在脸书发布消除称，该国部队部分被逐出这座位于卢甘斯克地区的城市的核心地区。
乌克兰方面称，有数百名名平民仍在该市一座化工厂内藏身。卢甘斯克省省长表示，化工厂内有大约500名平民，其中包括40名儿童。
国际特赦组织发布的一份报告指责俄罗斯在乌克兰东北的哈科夫地区使用集束炸弹，造成数百平民死亡。该组织德国分部的乌尔曼谢克（Janine Uhlmannsiek）说："在哈科夫，人们在带孩子去游戏场、去公墓、在领取救援物资和购物的时候遭炮击丧命。"
她呼吁，对此类袭击负责的人必须接受法庭审判，受害者和家人得到赔偿。但该组织同时指出，乌克兰军队经常在居民区发动对俄军的攻击，将那里的居民生命置于危险之下。
集束弹在飞行过程中就会在目标上空炸开，释放出大量体量较小的爆炸物，这些体积如饮料罐的小炸弹落地时，不仅可穿透轻型装甲车，碎片还对周围人员具有杀伤力。世界上绝大多数国家都禁止集束炸弹。有110个国家2008年签署了《国际禁用集束炸弹公约》。但俄罗斯和乌克兰都没有签署这一条约。
（德新社、德广联、路透社）
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