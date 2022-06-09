德媒称肖尔茨将访基辅 北顿涅茨克或将失守

（德国之声中文网）据德国《周日图片报》报道，德国总理肖尔茨不久将访问乌克兰。该报援引德国和法国政府圈内人士报道，肖尔茨计划在6月底的G7峰会之前，同法国总统马克龙、意大利总理德拉吉一起前往基辅。

报道称，德法两国政府已经就领导人的基辅执行磋商了一段时间，但马克龙希望在法国议会选举之后出访。此外，让意大利总理同行，也是巴黎方面的建议。德、法、意领导人希望用此行发出欧洲团结一致的信号。

德国政府尚不愿证实这一消息，一位发言人对德广联表示，"在这件事上，没有新的信息"。据德新社报道，爱丽舍宫也拒绝证实有关报道。

乌克兰：我们有2450公里战线

与此同时，乌克兰总理泽连斯基再次呼吁德国提供现代化的防空武器。乌克兰驻德国大使梅尔尼克对德新社说："没有德国的重型武器的话，我们无法抵御住俄罗斯的军事强势，挽救士兵和平民的生命"，他强调："乌克兰期待联邦总理肖尔茨在访问基辅的时候，宣布德国新的军备援助计划，务必包括可以立即提供的'猎豹1型'坦克和'黄鼬'步兵战车。"

北顿涅茨克的化工厂内仍有平民

乌克兰军队最高指挥官萨鲁什尼（Waleryj Saluschnyj）周日夜间在同美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）通话后，在脸书上发帖称，乌克兰目前需要在长达2450公里的战线上低于俄军的攻击，其中在1105公里的战线上有活跃的战斗行动。

周一，乌克兰军方承认，俄军已挺进东部城市北顿涅茨克的中心地带。经过数周的激烈拉锯战后，乌克兰军队总参谋部周一早晨在脸书发布消除称，该国部队部分被逐出这座位于卢甘斯克地区的城市的核心地区。

乌克兰方面称，有数百名名平民仍在该市一座化工厂内藏身。卢甘斯克省省长表示，化工厂内有大约500名平民，其中包括40名儿童。

观看视频 03:15 顿巴斯的村庄：带弹片的蜂蜜

国际特赦组织：俄罗斯对平民使用集束炸弹

国际特赦组织发布的一份报告指责俄罗斯在乌克兰东北的哈科夫地区使用集束炸弹，造成数百平民死亡。该组织德国分部的乌尔曼谢克（Janine Uhlmannsiek）说："在哈科夫，人们在带孩子去游戏场、去公墓、在领取救援物资和购物的时候遭炮击丧命。"

她呼吁，对此类袭击负责的人必须接受法庭审判，受害者和家人得到赔偿。但该组织同时指出，乌克兰军队经常在居民区发动对俄军的攻击，将那里的居民生命置于危险之下。

集束弹在飞行过程中就会在目标上空炸开，释放出大量体量较小的爆炸物，这些体积如饮料罐的小炸弹落地时，不仅可穿透轻型装甲车，碎片还对周围人员具有杀伤力。世界上绝大多数国家都禁止集束炸弹。有110个国家2008年签署了《国际禁用集束炸弹公约》。但俄罗斯和乌克兰都没有签署这一条约。

漫画家笔下的乌克兰战争 战争为母 死神将普京抱在怀里，悉心呵护。在意大利画家蓝巴迪（ Paolo Lombardi）看来，俄罗斯总统普京显然是死神最理想的宠儿，而环绕四周的苍蝇则在等待着下一个牺牲者。

漫画家笔下的乌克兰战争 奔向战争的导航 死神在驾驶，魔鬼在看地图。死神和魔鬼相辅相成，为普京引领通往第三次世界大战之路。普京的眼中充满了怒火。在荷兰画家Tjeerd Royaards 看来，局势已经不可救药。不知普京脑海里的导航装置是否还能重新输入其他目的地。

漫画家笔下的乌克兰战争 武器的进化 按理说，经过几千年的纷争冲突，人类早应吸取教训和平共处了。不过，乌兹别克画家Makhmud Eshonkulov，人类并没有变得更加理智，只是武器的功效在不断提升。原始人只会挥舞大棒，现代士兵则配备了全套的高精准武器。

漫画家笔下的乌克兰战争 贪得无厌的俄罗斯 同乌克兰一样，立陶宛在1990年宣布独立前也曾是苏联帝国的一个组成部分。但是正是这些所谓的“兄弟国家”，才对俄罗斯有更深刻的了解。立陶宛画家Kazys Kęstutis Šiaulytis担心，普京的吞并野心并不会在乌克兰画上句号。

漫画家笔下的乌克兰战争 对战争说不 阿富汗人对战争有切肤之痛。Shahid Atiqullah的作品以挪威画家蒙克1893年创作的“呐喊”为样板，描绘空袭带给乌克兰民众的深重苦难。

漫画家笔下的乌克兰战争 我要去北约 乌克兰同俄罗斯本来是兄弟民族。但乌克兰对独立自主的追求，令一心要打造大俄罗斯帝国的普京大为光火。在阿联酋画家Amer看来，乌克兰想加入北约本是情理之中的事情，但在俄罗斯看来，却成了大逆不道的行为。

漫画家笔下的乌克兰战争 弥漫全球的战争威胁 坦桑尼亚画家Popa笔下，这场战争绝不仅限于乌克兰，而是涉及全球霸权的争夺。俄罗斯威胁称，如果西方继续干涉，将不惜动用核武器。美国自然不甘示弱，表示一旦莫斯科动用核武，将立即予以回击。就此全球都陷入了恐惧，生怕某一方按下红色按钮。

漫画家笔下的乌克兰战争 头等难民？ 大批乌克兰人因躲避战火而背井离乡，整个欧洲都向他们敞开了双臂。各国在接受乌克兰难民问题上都是一路绿灯。菲律宾画家Zach质问道，这难道不是双重标准吗？毕竟欧盟一项对外部边界严防死守，生怕难民涌入。

漫画家笔下的乌克兰战争 中国的盘算 多年来，中国试图获得南太平洋海域的霸主地位，还不断对台湾发出武攻威胁，对此，澳大利亚深感不安。澳大利亚画家 Broelman笔下，熊猫正在密切关注北极熊的动态，看他会不会被乌克兰蜂蜜呛到，或被蜜蜂赶跑。如果一切正常，熊猫也会在另外一个区域大干一场。 作者: Suzanne Cords



（德新社、德广联、路透社）

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