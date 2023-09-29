德媒：禁华为"两步走"仍难实现 运营商寻求妥协

（德国之声中文网）德国之声9月21日报道，据德国媒体获得的联邦内政部一份文件，内政部计划分两步走，来移除和降低华为、中兴部件在德国5G网络中的使用。

首先，自2026年1月起禁止德国市场的三大移动运营商德国电信、沃达丰和 Telefónica在其"核心网络"，即涉及用户数据的小型计算中心使用华为和中兴产品。

第二步，内政部将与运营商签订一项公法条约，规定不在所谓的"入口网络"，包括移动通讯基站使用中国制部件。目标是，到2026年10月将其5G网络中国部件的比例降至25%。

据德国媒体报道，在"核心网络"部分，三大运营商确实已经基本实现了淘汰华为、中兴部件的目标。不过在"入口网络"部分，据《世界报》9月28日报道，德国电信和沃达丰的各自约12000个5G基站中，约半数来自华为。

三大移动运营商均表示，由于技术、资金以及影响5G网络扩建等诸多原因，内政部的这一计划很难按期实现。德国编辑部网络（RND）9月28日的报道引述沃达丰称，此举"可能导致多年里，德国会出现一个四处移动的网络黑洞"。

如何具体落实？

信息平台Table.China9月29日报道称，在这场争议中，下一个可以采取的步骤或许是，暂时允许华为基站的天线设备保留，但天线网络所使用的技术必须在2026年以前更换。报道称，尽管这仍不是德国运营商所想要的，但作为妥协方案相对简单一些，成本低一些。

《世界报》也报道称，在媒体获得的内政部要点文件中，提供了一个主意： 文件中将天线技术的"管理系统"称为关键安全前提。因此，运营商现在在检查是否有可能用其它公司的管理软硬件取代现有的华为天线技术。

但《世界报》也引述相关企业内部人士称，"这能否成功，能否可靠运作，还完全是未知数"。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

政府内部意见不完全一致

德国之声此前报道，德国交通与数字化部与内政部的意见有所不同。数字化部指出，涉及5G网络建设中的关键部件，德国迄今执行"高标准严规定"，已被证明行之有效。

《世界报》引述消息人士称，内政部担心天线技术存在被操控、以致德国5G网络被关闭的理论上的可能性。报道称，运营商方面认为，这“极不现实”。报道引述沃达丰方面称，这样的攻击即便发生也只能发生一次，因为倘若真这样做，那么相关中国制造商将在全世界信誉尽失，这是极其高昂的代价。

据Table.China报道，基民盟外交政策专家罗特根（Norbert Röttgen）就运营商指出的资金问题，称运营商自己难辞其咎，因为多年来，这一趋势十分明确，"但警告都被忽视"。

据德国编辑部网络报道，华为在一份声明中批评"网络安全审查政治化"，称华为"安全记录很好"，是创新技术的可靠供应商。

（综合报道）

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