德媒点评：英国依然离不开欧洲

(德国之声中文网)《世界报》以"英国的命运依然在欧洲"为题，刊发评论指出，英国是否真能如脱欧派所愿，在离开欧盟之后更有活力地应对21世纪的挑战，还需要时间来证明。

"欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)质疑这一点。她用清晰的语言指出，英国人在脱欧问题上犯了错误。自从2016年脱欧公投以来，欧洲人听了太多的来自伦敦的有关国家主权的宏大词句。但是来自德国的冯德莱恩对主权有着别样的理解。在她看来，主权意味着边境开放、整个欧盟内部的劳工自由、定居自由、求学自由、商务自由，也意味着'在这个大国竞技的世界上将我们的力量整合起来，用一个声音说话'。冯德莱恩认为，没有任何协议能够改变世界上的实力对比，'而我们是巨人之一。'她送别英国的潜台词就是：脱离了欧盟的英国不再是巨人。"

"冯德莱恩还引用诗人艾略特(T.S. Eliot)说：'我的开始是我的结束；我的结束是我的开始。'英国首相约翰逊(Boris Johnson)稍后则在伦敦的新闻发布会上回应说，新协议也意味着英欧关系的新开端，而近期的英欧关系并不和谐。对于约翰逊而言，退出欧盟在另一个层面上也是一个新开端：他必须向英国民众兑现当初'脱欧治百病'的承诺。同时，他也在协议中对欧盟作出了不少让步，即便在脱欧后，英国依然不可能绕得开欧盟。对于英国而言，欧洲依然是它的命运。"

《商报》的评论则预言，脱欧后的英国，注定会在不久后重新向欧盟靠拢。

"不列颠岛距离法国只有30公里，邻居间的谈判也永远不会终结，只要看看瑞士和欧盟便可略知一二。欧洲各国之间----包括英国在内----有着无数可以也必须合作的领域。外交、国防、气候政策合作是理所应当，科技和文化领域同样如此。英国和欧盟之间的自由迁徙早晚也会重新变得可能。"

"关键是，脱欧贸易协议为今后的建设奠定了基础。诚然，与双方此前各自设想的版本相比、与理想的版本相比，这是一份糟糕的协议。但是再糟糕的协议也总归好过没有协议。"

《法兰克福汇报》则注意到了新冠疫情造成的交通中断对脱欧协议的微妙影响。

"不论如何，后脱欧时代的英欧伙伴关系不必在一个被毒化的氛围中开始。鉴于在欧洲多国肆虐的疫情，要是双方没能达成协议，就会是一场灾难，这样的国家层面的过失将会是不可饶恕的。"

"也许，英国边境口岸的乱象发挥了一定作用。现在，英国民众以及欧盟27国民众不必面对无协议脱欧的冷酷局面。是时候翻开新篇章了。脱欧大戏已经耗费政治精力太久太久。"

德广联的评论认为，最需要这份协议的人是英国首相约翰逊，因为一旦出现无协议脱欧的乱局，他的政治形象将会一落千丈。

"最终，约翰逊作出了让步。但是他又能有什么选择呢？每一份协议都意味着让步，没有让步的协议不能叫做协议，而是我说你记的命令。即便是投票要求脱欧的1700万英国选民，也没有提出这样的要求。只有少数强硬派在向约翰逊以及之前的梅首相(Theresa May)施压，他们执着于'独立''自主'等模糊的概念。但是，没有人想要靠这份脱欧贸易协议去质疑英国的主权和独立。"

《奥格斯堡汇报》则指出，脱欧后的英国，仍然必须和欧盟合作，共同应对各种挑战。

"不论是疫情，还是气候保护，抑或是相互协商的对俄、对华、甚至对美政策，脱欧贸易协定暂时没有包含的这些内容，都必须继续在谈判桌上落实。现在的协议，只是一副框架，大家应该在框架上继续建设。英国和欧盟仍然相互需要对方。"

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